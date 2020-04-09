Минздрав рассказал о четырех зараженных коронавирусом прикамцах

13:13 | 10.04.2020

Роспотребнадзор России опубликовал новые результаты исследований на коронавирусную инфекцию. В Пермском крае выявлено 4 новых случая заболевания. Они все «контактные», поясняют в региональном минздраве, из них три - это медработники Пермской краевой инфекционной больницы, городской поликлиники № 5, МСЧ № 133. Они давно изолированы и проходят лечение. Круг контактировавших с заболевшими лиц находится под наблюдением специалистов.



В общей сложности в Пермском крае выявлено 45 случаев заболевания коронавирусом, 8 пациентов выздоровели, 3 умерли, на карантине дома находится 2207 человек. Ежедневно в лабораториях Пермского края проводится в среднем 660 исследований на коронавирус. С начала эпидемии в регионе проведено более 10 тыс. тестов.



Со 2 апреля в Пермском крае введен режим полной самоизоляции. По оценкам министерства территориальной безопасности Пермского края, самоизоляция жителей может сократить темпы распространения коронавируса почти в два раза.

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