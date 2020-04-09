Пермь: новости дня
13:07 | 10.04.2020
В Пермском крае продолжают работать более 1700 предприятий
С 6 апреля минпромторгом Пермского края рассмотрено более 2 тысяч заявок предприятий на продолжение деятельности в режиме строгой самоизоляции. В очереди на рассмотрение еще столько же.
В реестр предпринимателей, которые вправе продолжить деятельность, попали 567 предпринимателей, не отправили полный пакет документов более 300 предпринимателей, 1150 предпринимателей не вошли в реестр по причине того, что их деятельность и так согласована Указом губернатора №30 от 4 апреля 2020 года. Остальным был направлен письменный отказ. Таким образом, свою работу могут продолжать более 1700 предприятий Прикамья.
Региональный минпромторг призывает предпринимателей Пермского края внимательнее ознакомиться с Указом главы региона, прежде чем готовить заявку. 60% обратившихся – это те, которым разрешение минпромторга не нужно, что значительно затрудняет работу специалистов: «Просим изучить пункты 2.1-2.24, в которых описаны все виды разрешенной деятельности. Значительное число предпринимателей отправляет заявку несколько раз, в том числе до пяти раз в течение одного дня с интервалами менее 1-2 часов, что удлиняет рассмотрение заявок и формирование списков в связи с многократным дублированием».
Ранее был расширен перечень организаций, которые вправе осуществлять свою деятельность в период самоизоляции. Помимо непрерывно действующих организаций, экстренных служб, служб ЖКХ и организаций социального обслуживания, волонтеров, медицинских организаций и аптек работать могут предприятия, оказывающие услуги по пошиву средств индивидуальной защиты и иные услуги экстренного характера, организации, осуществляющие бесконтактную доставку, в том числе авто- и иных запчастей, сельскохозяйственной техники, организации, предоставляющие неотложные финансовые услуги, оказывающие ритуальные услуги. Также в список вошли организации, предоставляющие услуги дистанционно, в том числе школы и вузы, почтовые отделения, нотариусы, органы ЗАГСа в части оказания неотложных услуг, дорожно-ремонтные службы, такси, строительные организации.
Деятельность организаций, оказывающих услуги населению при непосредственном контакте, услуги, при которых возникает массовое скопление людей, не допускается.
Медицинские, дорожно-строительные, строительные организации должны получать разрешение в соответствующих органах Пермского края – минстрое, минздраве, минтрансе.
Организации, чьи контрагенты, деятельность которых не приостановлена Указом, требуют выполнения обязательств по договорам для ведения своей деятельности, могут подать заявление в региональный минпромторг с подтверждением неотложности выполнения обязательств. В связи с большим числом заявок срок рассмотрения составляет порядка двух рабочих дней.
© «Вечерние ведомости»
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