В Прикамье за сутки четверо заболевших, двое выздоровевших

12:40 | 10.04.2020

Появились данные о новых подтвержденных случаях на 10 апреля. В Пермском крае коронавирус подтвержден у четырех пациентов. В целом по России – 1786 новых случаев.



Кроме того, утром 10 апреля стало известно о двух выздоровевших пациентах в Перми. Это женщина 29 лет и молодой человек 19 лет. Всего в Прикамье выздоровело восемь пациентов с коронавирусом.

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