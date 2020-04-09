Выходные в Перми будут теплыми и пасмурными

12:34 | 10.04.2020

Сейчас в столице Прикамья +9 градусов, пасмурно. Сегодня, 10 апреля, днем в Перми будет около +11°C.



Завтра столбик термометра покажет +10°C, ночью будет +3°C. В воскресенье, 12 апреля, ожидается +10°C, возможен дождь. По предварительным прогнозам, в понедельник похолодает – будет около +5°C.

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