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18:12 | 9.04.2020
В Пермском крае создан штаб по стабилизации региональной экономики
Он лично возглавил штаб, заместителем утвержден заместитель председателя правительства - министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов. В штаб вошли: главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников, глава Перми Дмитрий Самойлов, первый вице-премьер краевого правительства Ольга Антипина, региональный министр финансов Елена Чугарина, руководитель ФНС России по Пермскому краю Чулпан Госсамова, гендиректор Пермской научно-производственной приборостроительной компании Алексей Андреев, президент Пермской торгово-промышленной палаты Олег Жданов, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Анатолий Маховиков, председатель совета реготделения «Деловой России» Дмитрий Теплов, советник губернатора по вопросам экономики и предпринимательства Роман Водянов. В штаб вошли также председатели профильных комитетов Законодательного собрания Пермского края.
Напомним, в Прикамье принят закон о первоочередных мерах поддержки бизнеса в условиях борьбы с коронавирусом. Пермский край стал одним из первых регионов в России, в котором поддержка предпринимателям закреплена на законодательном уровне.
Согласно принятому закону, для поддержки арендаторов предлагается стимулировать собственников-арендодателей временно снизить арендную плату. Для этого власти вводят льготу, предусматривающую снижение суммы налога на имущество организаций от кадастровой стоимости для собственников (до 50%) на размер снижения арендной платы для их арендаторов.
Для организаций в Пермском крае предлагается ввести полугодовую отсрочку по уплате авансовых платежей за I и II квартал 2020 года по налогу на имущество организаций, а также аналогичную отсрочку по уплате авансовых платежей за I и II квартал 2020 на транспортный налог. Муниципалитетам края будет рекомендовано ввести аналогичную отсрочку для организаций и по уплате земельного налога. Отсрочка будет также
предоставлена на арендные платежи для предпринимателей, арендующих недвижимость и земельные участки, находящиеся в краевой и муниципальной собственности.
Для поддержки микропредприятий, применяющих спецрежимы, стоимость патента для индивидуальных предпринимателей в отраслях, подверженных риску, снижена до 1 рубля в год.
Ставки по упрощенной системе налогообложения для вышеперечисленных в законе видов деятельности с 1 января и до конца года будут снижены до минимальных значений. Для предпринимателей, использующих УСН по схеме «Доходы минус расходы», установлена налоговая ставка 5%, для предпринимателей, работающих на УСН по схеме «Доходы», – 1%.
Эти и другие меры в качестве выпадающих доходов из консолидированного (регионального и местных) бюджета позволят оказать помощь предпринимателям почти на 1 млрд руб. Меры будут действовать в течение 2020 года.
Также региональные власти предложили освободить от имущественного налога индивидуальных предпринимателей, которые работают в небольших помещениях. Эта категория предпринимателей сможет воспользоваться налоговым вычетом на площади торгово-офисной недвижимости в 100 кв. м, действующим в настоящее время для организаций. Региональные власти рекомендуют ввести подобную меру в муниципалитетах для индивидуальных предпринимателей.
Напомним, в 2020 году 44 территории края получают из регионального бюджета компенсационные выплаты на сумму 4 млрд 116 млн руб. Краевая компенсация не носит целевой характер и связана с переходом предпринимателей с ЕНВД на альтернативные налоговые режимы. Эти суммы муниципалитеты также вправе использовать для поддержки бизнеса.
© «Вечерние ведомости»
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