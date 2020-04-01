Пермь: новости дня
17:45 | 9.04.2020
Молодежь Перми приглашают принять участие в конкурсе «Краски жизни»
Стать участником конкурса может молодежь от 13 до 30 лет. Для участия можно собрать команду или заявиться индивидуально.
Индивидуальный зачет проводится по номинациям: «Социальная фотография/постер/плакат», «Вдохновляющий пост-текст», «Социальный инстаролик», «Декоративно-прикладное искусство». Командный зачет – по номинациям: «Социальный видеролик», «Подкаст», «Агитбригада», «Группа поддержки».
Темы работ должны соответствовать одной из трех тем: «Социальные последствия незаконного потребления психоактивных веществ», «Творчество, спорт, туризм, труд (альтернатива незаконному потреблению психоактивных веществ)» и «Радость жизни (полезные привычки, пример для подражания и другое)».
Направить отсканированную заявку по форме (https://www.gorodperm.ru/upload/news/2020/blank_zayavki_k_polozheniyu_konkursa_kraski_zhizni_2020.docx), а также файл или ссылку на скачивание работы необходимо до 20 апреля на электронную почту Дворца молодежи dm-ct@yandex.ru. Лучшие работы будут представлены в социальных сетях Дворца молодежи. Победителей наградят дипломами и призами.
Организатором конкурса выступает городской Дворец молодежи при поддержке департамента культуры и молодежной политики и департамента общественной безопасности администрации Перми.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
18:12 | 9.04.2020
В Пермском крае создан штаб по стабилизации региональной экономики
18:11 | 9.04.2020
Из Екатеринбурга вывезли 190 тонн грязи и 73 тонны мусора
18:07 | 9.04.2020
Жители Прикамья могут сообщить о завышенных ценах и отсутствии товаров первой необходимости в магазинах
18:00 | 9.04.2020
Дмитрий Махонин: «Принимаемые для борьбы с коронавирусом меры должны быть актуальны»
17:45 | 9.04.2020
Молодежь Перми приглашают принять участие в конкурсе «Краски жизни»
17:29 | 9.04.2020
Три моста в Туринском районе закрыли из-за паводка
17:01 | 9.04.2020
За накопленные долги по ЖКХ все равно начислят пени
16:46 | 9.04.2020
Два волонтера из Прикамья стали «Послами Победы»
16:15 | 9.04.2020
Роспотребнадзор запустит лабораторию в Каменске-Уральском
15:41 | 9.04.2020
Депутат Госдумы высказался о «кредитных каникулах» по ипотеке
14:27 | 9.04.2020
В Екатеринбурге массажиста обвинили в педофилии
14:24 | 9.04.2020
Дмитрий Махонин оценил готовность пермских больниц к приему пациентов с коронавирусом
13:52 | 9.04.2020
В Екатеринбурге будут дезинфицировать улицы техникой МЗиК
13:40 | 9.04.2020
В Каменске-Уральском изменено расписание движения автобуса №14
13:21 | 9.04.2020
Роспотребнадзор Прикамья рассказал о новых пациентах с коронавирусом
13:13 | 9.04.2020
Руководство пермского ЖСК подозревается в хищении денег за тепло
12:59 | 9.04.2020
В Прикамье подтверждено 9 новых случаев коронавируса
12:55 | 9.04.2020
В России число зараженных коронавирусом превысило отметку 10 тысяч
12:39 | 9.04.2020
На Среднем Урале заработал штаб волонтеров-психологов
12:32 | 9.04.2020
В мае в Прикамье планируется начать строительство новой школы
12:23 | 9.04.2020
В Свердловской области житель передал врачу раритетный автомобиль