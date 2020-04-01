Молодежь Перми приглашают принять участие в конкурсе «Краски жизни»

17:45 | 9.04.2020

Молодые пермяки могут создать фотографии, видеоролики и другие творческие работы, рассказывающие о проблеме незаконного потребления психоактивных веществ или пропагандирующие здоровый образ жизни. Работы принимаются до 20 апреля.



Стать участником конкурса может молодежь от 13 до 30 лет. Для участия можно собрать команду или заявиться индивидуально.



Индивидуальный зачет проводится по номинациям: «Социальная фотография/постер/плакат», «Вдохновляющий пост-текст», «Социальный инстаролик», «Декоративно-прикладное искусство». Командный зачет – по номинациям: «Социальный видеролик», «Подкаст», «Агитбригада», «Группа поддержки».



Темы работ должны соответствовать одной из трех тем: «Социальные последствия незаконного потребления психоактивных веществ», «Творчество, спорт, туризм, труд (альтернатива незаконному потреблению психоактивных веществ)» и «Радость жизни (полезные привычки, пример для подражания и другое)».



Направить отсканированную заявку по форме (https://www.gorodperm.ru/upload/news/2020/blank_zayavki_k_polozheniyu_konkursa_kraski_zhizni_2020.docx), а также файл или ссылку на скачивание работы необходимо до 20 апреля на электронную почту Дворца молодежи dm-ct@yandex.ru. Лучшие работы будут представлены в социальных сетях Дворца молодежи. Победителей наградят дипломами и призами.



Организатором конкурса выступает городской Дворец молодежи при поддержке департамента культуры и молодежной политики и департамента общественной безопасности администрации Перми.

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