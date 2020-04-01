 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Пермь: новости дня


Главная

17:45 | 9.04.2020

Молодежь Перми приглашают принять участие в конкурсе «Краски жизни»

Молодые пермяки могут создать фотографии, видеоролики и другие творческие работы, рассказывающие о проблеме незаконного потребления психоактивных веществ или пропагандирующие здоровый образ жизни. Работы принимаются до 20 апреля.

Стать участником конкурса может молодежь от 13 до 30 лет. Для участия можно собрать команду или заявиться индивидуально.

Индивидуальный зачет проводится по номинациям: «Социальная фотография/постер/плакат», «Вдохновляющий пост-текст», «Социальный инстаролик», «Декоративно-прикладное искусство». Командный зачет – по номинациям: «Социальный видеролик», «Подкаст», «Агитбригада», «Группа поддержки».

Темы работ должны соответствовать одной из трех тем: «Социальные последствия незаконного потребления психоактивных веществ», «Творчество, спорт, туризм, труд (альтернатива незаконному потреблению психоактивных веществ)» и «Радость жизни (полезные привычки, пример для подражания и другое)».

Направить отсканированную заявку по форме (https://www.gorodperm.ru/upload/news/2020/blank_zayavki_k_polozheniyu_konkursa_kraski_zhizni_2020.docx), а также файл или ссылку на скачивание работы необходимо до 20 апреля на электронную почту Дворца молодежи dm-ct@yandex.ru. Лучшие работы будут представлены в социальных сетях Дворца молодежи. Победителей наградят дипломами и призами.

Организатором конкурса выступает городской Дворец молодежи при поддержке департамента культуры и молодежной политики и департамента общественной безопасности администрации Перми.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

18:12 | 9.04.2020
В Пермском крае создан штаб по стабилизации региональной экономики

18:11 | 9.04.2020
Из Екатеринбурга вывезли 190 тонн грязи и 73 тонны мусора

18:07 | 9.04.2020
Жители Прикамья могут сообщить о завышенных ценах и отсутствии товаров первой необходимости в магазинах

18:00 | 9.04.2020
Дмитрий Махонин: «Принимаемые для борьбы с коронавирусом меры должны быть актуальны»

17:52 | 9.04.2020
В екатеринбургскую ГКБ №40 поставили два аппарата ИВЛ и медицинские маски

17:45 | 9.04.2020
Молодежь Перми приглашают принять участие в конкурсе «Краски жизни»

17:29 | 9.04.2020
Три моста в Туринском районе закрыли из-за паводка

17:05 | 9.04.2020
В Екатеринбурге молодая мама оставила ребенка охранникам в БЦ «Антей»

17:01 | 9.04.2020
За накопленные долги по ЖКХ все равно начислят пени

16:46 | 9.04.2020
Два волонтера из Прикамья стали «Послами Победы»

16:40 | 9.04.2020
Двух жителей Первоуральска обвиняют в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью

16:15 | 9.04.2020
Роспотребнадзор запустит лабораторию в Каменске-Уральском

15:54 | 9.04.2020
ТФОМС поддержит свердловские больницы, не задействованные в борьбе с COVID-19

15:41 | 9.04.2020
Депутат Госдумы высказался о «кредитных каникулах» по ипотеке

15:30 | 9.04.2020
Свердловчан избавят от необходимости офлайн-обращений за мерами поддержки

15:07 | 9.04.2020
Павел Креков заявил, что тепловизоры не всегда могут выявить заразившихся COVID-19

14:48 | 9.04.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге по прежнему самый низкий на Урале

14:27 | 9.04.2020
В Екатеринбурге массажиста обвинили в педофилии

14:24 | 9.04.2020
Дмитрий Махонин оценил готовность пермских больниц к приему пациентов с коронавирусом

14:10 | 9.04.2020
В Свердловской области мужчина ударил 14-летнюю школьницу битой за шум у подъезда

14:01 | 9.04.2020
97,6% школьников Перми обучаются дистанционно с помощью онлайн-технологий

13:52 | 9.04.2020
В Екатеринбурге будут дезинфицировать улицы техникой МЗиК

13:40 | 9.04.2020
В Каменске-Уральском изменено расписание движения автобуса №14

13:21 | 9.04.2020
Роспотребнадзор Прикамья рассказал о новых пациентах с коронавирусом

13:19 | 9.04.2020
В Свердловской области введут штрафы за нарушение режима самоизоляции

13:13 | 9.04.2020
Руководство пермского ЖСК подозревается в хищении денег за тепло

12:59 | 9.04.2020
В Прикамье подтверждено 9 новых случаев коронавируса

12:55 | 9.04.2020
В России число зараженных коронавирусом превысило отметку 10 тысяч

12:48 | 9.04.2020
В Свердловской области подтверждены еще три случая заболевания коронавирусом

12:39 | 9.04.2020
На Среднем Урале заработал штаб волонтеров-психологов

12:32 | 9.04.2020
В мае в Прикамье планируется начать строительство новой школы

12:23 | 9.04.2020
В Свердловской области житель передал врачу раритетный автомобиль

12:22 | 9.04.2020
До конца лета в Пермском крае достроят три крупных объекта здравоохранения

12:12 | 9.04.2020
В Перми часть маршрутов общественного транспорта возобновила свою работу

12:06 | 9.04.2020
Скоро на Урал прибудет партия гуманитарного груза весом более 100 тонн

11:52 | 9.04.2020
На Урале за пьяные разборки двое жителей могут получить реальные сроки

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Апрель      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 


 