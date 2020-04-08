Роспотребнадзор Прикамья рассказал о новых пациентах с коронавирусом

13:21 | 9.04.2020

Все новые пациенты контактировали с заболевшими.



Роспотребнадзор России опубликовал результаты исследований на коронавирус. В Прикамье подтвердилось 9 новых случаев заболевания. Из них 7 женщин, 2 мужчины. Все контактировали с заболевшими. Из девяти человек - три сотрудника краевой инфекционной больницы. Три человека из Чайковского. Круг контактировавших с пациентами лиц находится под наблюдением специалистов.



Сегодняшние данные прокомментировал главный внештатный эпидемиолог минздрава Пермского края Кирилл Овчинников. По его мнению, статистика не полностью отражает цифры заболеваемости, как и при любой инфекционной болезни. И коронавирус - не исключение.



- Тенденцией последних дней является увеличение числа зараженных коронавирусом в целом в России. Связано это, в первую очередь, с тем, что в медицинских организациях стали делать больше тестов на выявление болезни. А также с тем, что иногда результаты из федерального центра приходят с некоторой задержкой, что создает эффект накопления данных, - обозначил эпидемиолог.



Таким образом, общее число выявленных случаев превысило 40, 6 пациентов выздоровели, 3 умерли, на карантине дома находятся 2148 человек. Ежедневно в лабораториях Пермского края проводится в среднем 660 исследований на коронавирус. С начала эпидемии в регионе проведено около 10 тысяч тестов.



Со 2 апреля в Пермском крае введен режим полной самоизоляции. По оценкам министерства территориальной безопасности Пермского края, самоизоляция жителей может сократить темпы распространения коронавируса почти в два раза.

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