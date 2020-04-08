В Прикамье подтверждено 9 новых случаев коронавируса

12:59 | 9.04.2020

Опубликована федеральная статистика на 9 апреля. В Пермском крае подтверждено девять новых случаев коронавирусной инфекции.



Всего в РФ за сутки подтверждено 1459 новых случаев в 50 регионах, 13 человек умерли, 118 выздоровели.

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