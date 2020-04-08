В мае в Прикамье планируется начать строительство новой школы

12:32 | 9.04.2020

Завершилась закупочная процедура на строительство школы в селе Мокино Нытвенского района. Заявку на участие подала одна компания – ООО «Стройуниверсал-Парма». Заключить контракт планируется с единственным поставщиком.



Новое одноэтажное здание школы на 100 учеников будет построено в с. Мокино на ул. Советской, 8. Площадь школы составит 2,138 тыс. квадратных метров. Начать строительство планируется весной. Сдать объект в эксплуатацию необходимо в 2021 году.



Школа будет построена в рамках государственной программы Пермского края «Образование и молодежная политика». Техническим заказчиком выполнения работ является Управление капитального строительства Пермского края.



Напомним, в период с 2017 по 2022 годы в крае должно быть построено 35 школ, куда смогут пойти более 22,5 тыс. учащихся, и 36 детских садов на более чем 6,5 тыс. мест.

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