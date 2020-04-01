Волонтёрский центр: промежуточные итоги работы подвели на онлайн-пресс-конференции

16:44 | 8.04.2020

Сегодня в условиях пандемии коронавируса большая часть совещаний и оперштабов проходит в Прикамье в онлайн режиме. В Региональной общественной приёмной Председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае также воспользовались форматом видеоконференцсвязи посредством skype, чтобы подвести промежуточные итоги работы волонтёрского центра. Журналисты в дистанционном режиме смогли задать вопросы партийным спикерам о деятельности центра.



С представителями пермских СМИ пообщались секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев, руководитель волонтёрского центра, руководитель Региональной общественной приёмной Председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае Александр Бойченко.



Открывая онлайн пресс-конференцию, координатор волонтёрского центра, член Генерального совета партии «Единая Россия» Елена Савельева подчеркнула, что в call-центр поступают обращения не только от пожилых людей, но и от представителей малого и среднего бизнеса, от граждан, которые интересуются вопросами предоставления «ипотечных каникул», организацией дистанционного обучения школьников, от многодетных семей – по мерам поддержки со стороны государства и других. Проводится большая разъяснительная работа. Максимально используются разные онлайн форматы. Все вопросы берут на контроль, и на них предоставляют ответы. Волонтёрский центр работает без выходных, звонки принимаются ежедневно до 20.00 часов. Также сотрудники обзванивают пожилых людей категории 60+, чтобы узнать, нужна ли им помощь.



Об итогах работы волонтёрского центра рассказал Александр Бойченко. За две недели в центр поступило 1176 обращений (данные по состоянию на утро 7 апреля). Волонтёры, а их на сегодняшний день около 750, отработали 1128 обращений. Они оказали помощь в доставке продуктов и лекарств пожилым людям, находящимся в самоизоляции. Волонтёрский центр работает во взаимодействии с Министерством социального развития Пермского края, 44 обращения взяты на сопровождение социальными участковыми, поскольку этим пожилым людям постоянно требуется посторонняя помощь.



«Мы помогли всем волонтёрам получить разрешение на передвижение по муниципальным образованиям. Коллеги-депутаты всех уровней предоставили и продолжают выделять автомобили для скорейшей отработки обращений, поступающих в волонтёрский центр. Откликнулись и промышленные предприятия – «Метафракс», «ЛУКОЙЛ», Группа предприятий «ПЦБК» и другие, они помогают с предоставлением средств защиты для добровольцев. Хочется сказать огромное спасибо и волонтёрам, и депутатам, и руководителям предприятий за отзывчивость. В такое непростое время это очень нужная помощь», - отметил Александр Бойченко.



Как отметил Вячеслав Григорьев, волонтёрские группы созданы в каждом муниципальном образовании в количестве не менее 5-7 человек, они обеспечены масками, антисептиками, информационными буклетами и раздаточными материалами. Дополнительно Региональное отделение партии «Единая Россия» Пермского края запланировало приобретение двух автомобилей для нужд волонтёрского центра.



«Благодаря транспортной оснащённости и большому числу волонтёров помощь тем, кто в ней нуждается, оказывается в течение 24 часов, и это время постоянно сокращается. Особые слова благодарности врачам, которые сегодня находятся на передовой. Уверен, объединив усилия всех сторон, мы сможем переломить ситуацию и вернуться к прежнему ритму жизни», - говорит Вячеслав Григорьев.



На днях Центральный исполком партии «Единая Россия» привёл статистику о работе волонтёрских центров в регионах России по принятию и отработке обращений, поступающих в call-центр. Волонтёрский центр пермской приёмной находится в лидерах по таким критериям, как доброжелательность к заявителям и качественная отработка обращений. Об этом говорят и многочисленные положительные отзывы пожилых людей из Пермского края. Видеогалерея с благодарностями размещена на сайте Региональной общественной приёмной в разделе «Будни волонтёрского центра» https://rop59.ru/foto-test.



Напомним, жители Пермского края могут позвонить по телефонам Региональной общественной приёмной 8 (342) 236-82-29, 236-88-15, 236-79-92 и оставить заявку, вопрос, просьбу о помощи. Партнёрами волонтёрского центра выступили общественные организации и движения: «Молодая Гвардия», «Волонтёры Победы», «Российские студенческие отряды», «Российский союз сельской молодежи», молодёжный парламент города Перми, волонтёры федерального партийного проекта «Чистая страна», общественной организации «Центр помощи инвалидам». Поступающие в волонтёрский центр заявки анализируются специалистами call-центра, и, в зависимости от потребностей заявителя, направляются либо в территориальные управления Министерства социального развития ПК, либо волонтёрским организациям.

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