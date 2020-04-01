3,5 тысячи человек приведены в боевую готовность для борьбы с лесными пожарами в Пермском крае

16:38 | 8.04.2020

8 апреля на заседании регионального правительства обсудили меры безопасности в период действия противопожарного режима в лесах.



Пожароопасный сезон в лесах Прикамья начинается на южных и центральных территориях в конце апреля, на северных – во второй декаде мая. «Весна и лето – основные периоды лесных пожаров, – напомнил глава Пермского края Дмитрий Махонин. – Мы должны быть готовы к их предотвращению. С главами уже обсуждали этот вопрос, в территориях подготовка ведется».



Для оперативного обмена информацией и принятия неотложных мер по предупреждению и пресечению нарушений правил пожарной безопасности с начала пожароопасного сезона краевое минприроды, лесничества и Пермский лесопожарный центр организуют круглосуточное дежурство ответственных сотрудников.



Как подчеркнула и.о. министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Прикамья Марина Трунина, патрулирование в лесах продолжается, несмотря на режим самоизоляции – конечно, с соблюдением требований по борьбе с коронавирусом: «Мы призываем граждан, которые в качестве места самоизоляции выберут дачные участки, не посещать лесные массивы, не сжигать сухую траву, мусор и другие отходы. Наши сотрудники мониторят пожарную опасность в лесах путем наземного патрулирования и с помощью системы видеонаблюдения».



В этом году для тушения лесных пожаров будут привлечены три авиаотделения в Чердынском, Березниковском, Гайнском округах; будут действовать 11 лесопожарных станций, укомплектованных техникой в количестве 123 единиц, специальным оборудованием и инвентарем, численный состав – 340 человек. Кроме того, на 333 пунктах будут организованы силы и средства арендаторов лесных участков – это 2,3 тысячи человек и 1,1 тысяси единиц техники. Для ликвидации ЧС, возникших вследствие лесных пожаров, могут привлекаться государственная пожарная охрана, муниципальная и добровольная пожарная охрана – около 800 человек. Итого к тушению лесных пожаров могут быть привлечены около 3,5 тысячи специалистов.



Отметим, в прошлом году в рамках реализации проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» для обеспечения лесопожарных станций Прикамья приобретено 44 единицы лесопожарной техники.

© «Вечерние ведомости»