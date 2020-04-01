Пермь: новости дня
16:16 | 8.04.2020
В ходе капремонта улицы Крупской и площади Дружбы в Перми обновят проезжую часть, трамвайные пути и тротуары
Во время действия режима полной самоизоляции автомобильный трафик в городе значительно снизился, что позволяет раньше поставленных сроков выходить на объекты дорожного ремонта.
Подрядная организация ЗАО «Микма» начнет работы на четной стороне улицы Крупской от улицы Лебедева до площади Дружбы уже 11 апреля. Движение будет ограничиваться по полосам, а значит, не потребуется полного перекрытия улицы и можно будет проводить ремонтные работы без приостановки движения автомобильного транспорта.
Ремонт будет вестись на участке от улицы Лебедева до площади Дружбы, а также на самом разворотном кольце улицы Дружбы. В связи с этим с 11 апреля по 27 июля ограничивается движение автомобильного транспорта по четной стороне улицы Крупской на участке от улицы Лебедева до площади Дружбы. Движение трамваев на этом участке будет прекращено. С 11 апреля по 25 августа трамвайный маршрут №7 «станция «Пермь-2» – ОАО «ВРЗ» будет следовать по маршруту «станция «Пермь-2» – микрорайон Висим». Затем с 28 июля по 25 октября будет ограничено движение автомобильного транспорта по нечетной стороне улицы.
В рамках капитального ремонта улицы Крупской и площади Дружбы будет выполнено переустройство сетей водопровода и канализации, трамвайных путей и контактов сети, наружного освещения, дорожной одежды, а также благоустройство территории – переустройство тротуаров, строительство велодорожки, восстановление газонов.
Ремонт площади Дружбы – это первый этап масштабного капитального ремонта улицы Крупской от площади Дружбы до улицы Старцева. Завершение работ планируется в октябре 2021 года.
Также отметим, что предстоящий ремонт улицы Крупской – это логическое продолжение поэтапного обновления значимой для Мотовилихи развязки улиц Крупской и Уральской. В 2019 году был капитально отремонтирован участок улицы Крупской от улицы Уральской до улицы Лебедева: переустроены сети, обновлены трамвайные пути и опорно-контактная сеть, уложено покрытие проезжей части, появились островки безопасности и ограждения, восстановлены тротуары и газоны. Ранее был проведен масштабный ремонт Северной дамбы с переустройством трамвайных путей, тротуаров, а также расширением проезжей части на повороте с улицы Крупской на улицу Уральскую.
© «Вечерние ведомости»
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