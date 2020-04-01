Капремонт улицы Краснополянской в Перми начнется со строительства ливневки на прилегающих улицах

16:00 | 8.04.2020

С 10 апреля по 1 июня для строительства ливневой канализации будет поэтапно закрываться движение на прилегающих улицах Полазненской, Нейвинской и Бригадирской. Затем начнется ремонт непосредственно улицы Краснополянской от улицы Уденской до улицы Загарьинской, движение здесь будут закрывать поэтапно.



Подрядная организация ООО «ТНК» приступит к работам на улице Краснополянской уже 10 апреля, а не 19 апреля, как планировалось ранее. В связи с введением режима полной самоизоляции автомобильный трафик значительно снизился, что позволяет раньше поставленных сроков выходить на объекты дорожного ремонта. Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил начать ремонт на этой улице как можно раньше, так как она вызывала много нареканий со стороны жителей.



Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», в первую очередь подрядчик будет выполнять работы по устройству ливневой канализации на прилегающих улицах Полазненской, Нейвинской и Бригадирской с 10 апреля до 1 июня. Участки этих улиц будут закрываться для движения поэтапно. Строительство ливневки начнется вдоль дома №9 по улице Полазненской, потом подрядчик перейдет на перекресток улиц Полазненской и Нейвинской, а затем – на участок от улицы Нейвинской до улицы Краснополянской. Движение на самой улице Краснополянской закрыто не будет.



Затем с 1 июня по 20 сентября работы продолжатся непосредственно на участке улицы Краснополянской от улицы Уденской до улицы Загарьинской, что также потребует полного поэтапного закрытия движения.



Ремонт улицы рассчитан на два года, но основной объем работ будет выполнен в 2020 году. В ходе ремонта на участке улицы Краснополянской от улицы Уденской до разворотного кольца на улице Загарьинской будет построена ливневая канализация, переустроены все коммуникации, выполнено обустройство тротуаров, полностью заменено дорожное покрытие. Также будут заменены деревья, попадающие в зону производства работ, с последующими компенсационными посадками 303 разнолистных лип. В марте специалистами администрации Свердловского района совестно с подрядной организацией и заказчиком работ было проведено обследование, составлены акты на вырубку каждого дерева. Как пояснили специалисты районной администрации, по большей части деревья здесь старовозрастные и находятся в аварийном состоянии. Планируемые сроки завершения всех работ – октябрь 2021 года.

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