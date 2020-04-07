Для удобства пермяков скорректирован график работы ряда маршрутов общественного транспорта

13:44 | 8.04.2020

В период полной самоизоляции общественный транспорт Перми работает в особом режиме. Департамент транспорта ежедневно мониторит ситуацию и вносит корректировки в расписание: увеличивается количество машин или сокращаются интервалы движения.



На территории Перми введены специальные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, поэтому городской пассажирский транспорт работает в особом режиме. С 30 марта городской пассажирский транспорт перешел на расписание выходного дня. Это было связано с объявленными в стране нерабочими днями.



Специалисты департамента ведут ежедневный мониторинг работы общественного транспорта и вносит корректировки, исходя из реального положения дел. Например, для сотрудников Краевого перинатального центра были организованы два отправления автобуса №33, для сотрудников завода «ПНОС» и ТЭЦ-9 был возвращен к расписанию буднего дня трамвайный маршрут №2 «станция Осенцы – Стахановская».



С 6 апреля автобус №52 «микрорайон Парковый – микрорайон Хмели» частично возобновил работу, на маршруте работают две машины. С 7 апреля было скорректировано расписание на автобусных маршрутах №5 «улица Мильчакова – НПО «Биомед» – микрорайон Голый Мыс», №6 «микрорайон Железнодорожный – станция «Пермь-2», №36 «улица Мильчакова – микрорайон Вышка-2 – микрорайон Вышка-1». Также частично возобновил работу маршрут №4т «микрорайон Липовая гора – микрорайон Крохалева», на котором работает две машины. С 8 апреля на маршрутах №20 «микрорайон Новый Крым – ДДК им. Кирова – Центральный рынок», №60 «ДДК им. Кирова – Комсомольская площадь» и №64 «ДДК им. Кирова – станция «Пермь-2» в утренние часы пик сокращены интервалы движения между автобусами. Частично возобновил работу автобусный маршрут №40 «станция «Пермь-2» – микрорайон Нагорный – Автопарк». По просьбам жителей отправление в 07:46 от станции «Пермь-2» синхронизировано с прибытием электропоездов.



Актуальное расписание автобусных и трамвайных маршрутов, а также движение транспорта в режиме онлайн можно посмотреть на сайте МКУ «Гортранc» http://www.map.gortransperm.ru/.



Также пассажирам напоминают, что у них есть возможность оплачивать проезд безналичным способом для минимизации контактов с наличными деньгами. Напоминаем, транспортные карты принимаются на всех автобусных и трамвайных маршрутах, на большинстве автобусных и на всех трамвайных маршрутах можно оплатить проезд банковской картой.



Салоны транспортных средств, осуществляющих перевозку людей, обрабатываются дезинфицирующими средствами между рейсами на конечных остановках. Контроль за обработкой подвижного состава в течение дня осуществляет контрольно-ревизорская служба МКУ «Гортранс». Так, ежедневно проверки проводятся на всех крупных конечных остановках, где между рейсами собирается большое количество транспортных средств: станция «Пермь-2», Центральный рынок, площадь Дружбы и другие. Все данные, полученные в ходе рейдов, аккумулируются в городском департаменте транспорта и передаются в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.



Также достигнута договоренность со специалистами Пермского краевого центра дезинфектологии и других профильных организаций по полной обработке подвижного состава в конце смены. Для обработки подвижного состава используются сертифицированные средства, дезинфекция проходит по вечерам в кабине водителя и в салоне. После обработки вирусов на поверхностях не остается.



Департамент транспорта за счет средств резервного фонда обеспечивает всех кондукторов как муниципального, так и транспорта частных перевозчиков защитными масками производства АО «Сорбент». Это специальные трехслойные маски восьмичасового действия.

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