Пермь: новости дня
13:44 | 8.04.2020
Для удобства пермяков скорректирован график работы ряда маршрутов общественного транспорта
На территории Перми введены специальные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, поэтому городской пассажирский транспорт работает в особом режиме. С 30 марта городской пассажирский транспорт перешел на расписание выходного дня. Это было связано с объявленными в стране нерабочими днями.
Специалисты департамента ведут ежедневный мониторинг работы общественного транспорта и вносит корректировки, исходя из реального положения дел. Например, для сотрудников Краевого перинатального центра были организованы два отправления автобуса №33, для сотрудников завода «ПНОС» и ТЭЦ-9 был возвращен к расписанию буднего дня трамвайный маршрут №2 «станция Осенцы – Стахановская».
С 6 апреля автобус №52 «микрорайон Парковый – микрорайон Хмели» частично возобновил работу, на маршруте работают две машины. С 7 апреля было скорректировано расписание на автобусных маршрутах №5 «улица Мильчакова – НПО «Биомед» – микрорайон Голый Мыс», №6 «микрорайон Железнодорожный – станция «Пермь-2», №36 «улица Мильчакова – микрорайон Вышка-2 – микрорайон Вышка-1». Также частично возобновил работу маршрут №4т «микрорайон Липовая гора – микрорайон Крохалева», на котором работает две машины. С 8 апреля на маршрутах №20 «микрорайон Новый Крым – ДДК им. Кирова – Центральный рынок», №60 «ДДК им. Кирова – Комсомольская площадь» и №64 «ДДК им. Кирова – станция «Пермь-2» в утренние часы пик сокращены интервалы движения между автобусами. Частично возобновил работу автобусный маршрут №40 «станция «Пермь-2» – микрорайон Нагорный – Автопарк». По просьбам жителей отправление в 07:46 от станции «Пермь-2» синхронизировано с прибытием электропоездов.
Актуальное расписание автобусных и трамвайных маршрутов, а также движение транспорта в режиме онлайн можно посмотреть на сайте МКУ «Гортранc» http://www.map.gortransperm.ru/.
Также пассажирам напоминают, что у них есть возможность оплачивать проезд безналичным способом для минимизации контактов с наличными деньгами. Напоминаем, транспортные карты принимаются на всех автобусных и трамвайных маршрутах, на большинстве автобусных и на всех трамвайных маршрутах можно оплатить проезд банковской картой.
Салоны транспортных средств, осуществляющих перевозку людей, обрабатываются дезинфицирующими средствами между рейсами на конечных остановках. Контроль за обработкой подвижного состава в течение дня осуществляет контрольно-ревизорская служба МКУ «Гортранс». Так, ежедневно проверки проводятся на всех крупных конечных остановках, где между рейсами собирается большое количество транспортных средств: станция «Пермь-2», Центральный рынок, площадь Дружбы и другие. Все данные, полученные в ходе рейдов, аккумулируются в городском департаменте транспорта и передаются в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Также достигнута договоренность со специалистами Пермского краевого центра дезинфектологии и других профильных организаций по полной обработке подвижного состава в конце смены. Для обработки подвижного состава используются сертифицированные средства, дезинфекция проходит по вечерам в кабине водителя и в салоне. После обработки вирусов на поверхностях не остается.
Департамент транспорта за счет средств резервного фонда обеспечивает всех кондукторов как муниципального, так и транспорта частных перевозчиков защитными масками производства АО «Сорбент». Это специальные трехслойные маски восьмичасового действия.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
14:20 | 8.04.2020
Власти пообещали помочь многодетному отцу из Екатеринбурга пройти тест на коронавирус после публикации veved.ru
14:08 | 8.04.2020
В Свердловской области РТРС отменила профилактические работы на телебашнях на период режима самоизоляции
14:03 | 8.04.2020
В Екатеринбурге осужден мужчина, который поджег посетителя кладбища
13:44 | 8.04.2020
Для удобства пермяков скорректирован график работы ряда маршрутов общественного транспорта
13:36 | 8.04.2020
Свердловские заключенные уже сшили более 17 тысяч защитных масок
13:03 | 8.04.2020
В России число зараженных коронавирусом достигло 8 672
12:54 | 8.04.2020
В Прикамье ликвидирована опасность возникновения заторов льда на 3 участках рек Тулвы и Усьвы
12:52 | 8.04.2020
В Свердловской области еще пять человек заразились коронавирусом
12:42 | 8.04.2020
На Урале разработали памятку о мерах поддержки в ситуации с COVID-19 для жителей с нарушением слуха
12:37 | 8.04.2020
Власти Прикамья выплатят по 15 тысяч рублей сотрудникам организаций, которые ограничили работу из-за самоизоляции
12:22 | 8.04.2020
В Свердловской области может находиться пропавшая без вести мать с двумя детьми из Татарстана
12:13 | 8.04.2020
Ремонт путепровода на улице Светлогорской в Перми начнется 11 апреля
12:09 | 8.04.2020
В Прикамье умер еще один пациент с коронавирусом
12:01 | 8.04.2020
Губернатор Свердловской области попросил не запрещать церемонии похорон из-за коронавируса
11:59 | 8.04.2020
С начала 2020 года «Т Плюс» в Перми подключила к теплу три многоквартирных дома, торговый центр и школу
11:43 | 8.04.2020
«Просто распил денег»: депутат Киселёв усомнился в рациональности расходов мэрии на пиар
11:38 | 8.04.2020
На Урале завершились поиски 15-летней девочки
11:18 | 8.04.2020
В Свердловской области усилили меры по обработке домов престарелых
10:54 | 8.04.2020
Еще один эвакуационный рейс «Уральских авиалиний» из Индии отменен
10:28 | 8.04.2020
Житель Екатеринбурга накопил 25 штрафов за нарушение ПДД
10:12 | 8.04.2020
Жители Свердловской области получат пенсии за апрель досрочно
09:54 | 8.04.2020
Ночью в Свердловской области сгорели два автомобиля
09:39 | 8.04.2020
В Нижнем Тагиле оштрафованы двое граждан за нарушение карантина
09:22 | 8.04.2020
Еще один работник «ВСМПО-Ависма» на Урале госпитализирован с подозрением на коронавирус
21:36 | 7.04.2020
Свердловские общественники при поддержке коллег из Дагестана присоединились к волонтерской работе
19:54 | 7.04.2020
В Прикамье выздоровел еще один пациент с коронавирусом
19:28 | 7.04.2020
МЧС вновь предупреждает свердловчан о сильном ветре и осадках