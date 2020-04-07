В Прикамье малоимущие семьи с детьми от 1,5 до 3 лет получат матпомощь

12:34 | 8.04.2020

На помощь смогут рассчитывать около 15 тысяч семей региона.



Об этом заявил сегодня, 8 апреля, на заседании правительства глава Пермского края Дмитрий Махонин.



«Непросто приходится семьям с детьми. В особенности, если один или оба родителя не могут сейчас зарабатывать, как раньше. Своими последними решениями президент значительно поддержал благополучие семей. Но у нас в крае около 15 тысяч малоимущих семей с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, кто не попадает ни под федеральные, ни под региональные меры поддержки – так как дети родились до введения выплат. Таким семьям направим единовременную материальную помощь – 10,7 тыс. рублей (величина прожиточного минимума на ребенка - прим. ред.)», - обозначил Дмитрий Махонин.



Деньги получат семьи, у которых доход ниже 10,5 тысячи на каждого члена семьи. На оказание поддержки в бюджете Прикамья предусмотрят 163 млн рублей.



Порядок получения матпомощи в проработке.

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