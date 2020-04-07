Ремонт путепровода на улице Светлогорской в Перми начнется 11 апреля

12:13 | 8.04.2020

Путепровод требует незамедлительного ремонта для увеличения его грузоподъемности и сроков службы. С 11 апреля до 10 июня для ремонта закроют правую половину путепровода, затем с 11 июня по 30 августа – левую. Движение будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении.



Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», в связи с введением режима полной самоизоляции автомобильный трафик значительно снизился, что позволяет раньше поставленных сроков выходить на объекты дорожного ремонта. Планировалось начать работы по ремонту путепровода на Светлогорской 25 апреля, но сроки были сдвинуты на две недели раньше – подрядчик выйдет на объект уже 11 апреля.



С 11 апреля до 10 июня для ремонта закроют правую половину путепровода, затем с 11 июня по 30 августа – левую. Движение будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении.



После проведенного обследования, в ходе которого были выявлены существенные дефекты балок пролетных строений и других частей путепровода, влияющих на грузоподъемность и срок службы сооружения, было принято решение незамедлительно выполнить ремонтные работы. Путепровод был построен в 1969 году, полосы безопасности тогда не предусматривались.



Строительные работы, которые будет выполнять подрядная организация АО «Уралмостострой» Мостоотряд №123, включают демонтаж дорожного покрытия, переустройство сетей ОАО «РЖД», мостового полотна и пролетных строений, ремонт опор путепровода, устройство участков сопряжения путепровода и автомобильной дороги. Также будут проведены благоустроительные работы. По обеим сторонам путепровода обустроят тротуары с двухполосным пешеходным движением, по левой стороне от тротуара появится спуск по откосу насыпи. По левой стороне перед путепроводом взамен двух старых разрушенных лестничных сходов установят два новых.

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