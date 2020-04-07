В Прикамье умер еще один пациент с коронавирусом

12:09 | 8.04.2020

Утром 8 апреля скончался 69-летний пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией. У мужчины были сопутствующие патологии – сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца. От коронавируса он лечился в стационаре.



В больницах остаются 23 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего на этот час в регионе 32 подтвержденных случая коронавируса, 6 человек выздоровели, трое скончались.

© «Вечерние ведомости»