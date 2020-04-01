В Прикамье выздоровел еще один пациент с коронавирусом

19:54 | 7.04.2020

Из работающего отделения краевой инфекционной больницы выписали 37-летнюю женщину, лечившуюся от коронавируса. Она посещала Словению, Португалию. Сейчас самочувствие пермячки удовлетворительное, она отпущена домой. Всего в Прикамье выздоровело 6 человек.



На данный момент в Пермском крае проведено 8377 исследований на коронавирусную инфекцию. Из них 986 исследований в лабораториях СПИД-центра и инфекционной больницы. В настоящее время по предписанию Роспотребнадзора на домашнем карантине находится 4695 человек.



Общее число выявленных заболеваний в Прикамье - 32, 2 человека умерли, шесть – выздоровели. В специализированных медучреждениях сейчас проходят лечение 25 человек.

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