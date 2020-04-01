Пермь: новости дня
17:41 | 7.04.2020
В Прикамье доноры крови могут онлайн получить разрешение на перемещение
Как отмечают специалисты станции переливания крови, в Прикамье из-за режима самоизоляции в 3 раза снизился поток доноров. В регионе востребована любая кровь, но в достаточном количестве есть только четвертая положительная. Наибольшая нехватка крови в Перми и Кунгуре.
Глава региона Дмитрий Махонин подчеркнул значимость пополнения банка крови: «Мы перенесли плановые операции, это значит, что при возвращении к нормальному режиму операции будут проводиться более интенсивно, для этого потребуются и кровь, и ее компоненты. Пополнять запасы нужно уже сейчас. Поэтому оперштаб снял ограничения на перемещение доноров».
Заполнить пропуск на переезд до станции переливания крови можно онлайн на сайте Пермской краевой станции переливания крови https://pkspk.ru/new/?page_id=8091.
Скорой помощи, по словам главы региона, сейчас необходимо наладить набор новых бригад – на случай повышения числа вызовов в связи с распространением коронавируса. «Дополнительно мы закупили 30 машин, в общей сложности в этом году планируем обновить порядка 15-18% карет скорой помощи. Помимо этого, важно, чтобы персонал был оснащен средствами индивидуальной защиты. Сейчас они есть в наличии, будем своевременно пополнять запасы», – подчеркнул он.
Напомним, на сегодня в Пермском крае зафиксировано 32 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 2 человека умерли, 3 – выздоровели, на лечении – 25 человек, на карантине дома – 4695 человек.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
19:54 | 7.04.2020
В Прикамье выздоровел еще один пациент с коронавирусом
19:28 | 7.04.2020
МЧС вновь предупреждает свердловчан о сильном ветре и осадках
17:55 | 7.04.2020
Виновным в гибели четырех человек при обрушении кровли на МЗиК в Екатеринбурге дали условные сроки
17:30 | 7.04.2020
С челябинцев не будут взимать штрафы за неоплату коммунальных услуг
17:25 | 7.04.2020
«Горьковка» приглашает пермяков на виртуальную выставку
17:02 | 7.04.2020
МегаФон запустил для уральских школьников курсы подготовки к ЕГЭ
16:54 | 7.04.2020
Уточнены сроки весеннего призыва в Прикамье
16:32 | 7.04.2020
В Екатеринбурге предстоит перераспределение трат бюджетных денег
16:16 | 7.04.2020
Администрация Перми предоставит предпринимателям отсрочку по аренде за пользование муниципальным имуществом
15:48 | 7.04.2020
На Среднем Урале 15-летнему подростку грозит пять лет лишения свободы за угон автомобиля
15:45 | 7.04.2020
Отделение Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю: назначим пенсию по телефонному звонку
15:20 | 7.04.2020
Более 10 малых текстильных предприятий Прикамья перепрофилировались под пошив масок
14:58 | 7.04.2020
На Урал идет хорошая погода
14:58 | 7.04.2020
В Перми пройдет единовременная сплошная дератизация
14:17 | 7.04.2020
Свердловчане будут платить за электроэнергию по обычным нормативам, несмотря на карантин. На их защиту встал депутат Госдумы
14:00 | 7.04.2020
Медицинский персонал Прикамья получит дополнительные выплаты за работу в период пандемии коронавируса
14:00 | 7.04.2020
В Екатеринбурге на месяц закрыли детсад, нарушивший Указ президента
13:32 | 7.04.2020
Плохо пошутила: уралец получил 11 лет «строгача» за убийство женщины
13:19 | 7.04.2020
Три свердловских города получили новые машины скорой помощи
13:11 | 7.04.2020
Одно заявление вместо двух: в Прикамье упростили направление маткапитала на погашение ипотеки
12:59 | 7.04.2020
В Москве от COVID-19 вылечились 222 пациента