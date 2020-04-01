В Прикамье доноры крови могут онлайн получить разрешение на перемещение

17:41 | 7.04.2020

Сегодня, 7 апреля, глава Пермского края Дмитрий Махонин ознакомился с организацией работы Пермской городской станции скорой помощи и краевой станции переливания крови.



Как отмечают специалисты станции переливания крови, в Прикамье из-за режима самоизоляции в 3 раза снизился поток доноров. В регионе востребована любая кровь, но в достаточном количестве есть только четвертая положительная. Наибольшая нехватка крови в Перми и Кунгуре.



Глава региона Дмитрий Махонин подчеркнул значимость пополнения банка крови: «Мы перенесли плановые операции, это значит, что при возвращении к нормальному режиму операции будут проводиться более интенсивно, для этого потребуются и кровь, и ее компоненты. Пополнять запасы нужно уже сейчас. Поэтому оперштаб снял ограничения на перемещение доноров».



Заполнить пропуск на переезд до станции переливания крови можно онлайн на сайте Пермской краевой станции переливания крови https://pkspk.ru/new/?page_id=8091.



Скорой помощи, по словам главы региона, сейчас необходимо наладить набор новых бригад – на случай повышения числа вызовов в связи с распространением коронавируса. «Дополнительно мы закупили 30 машин, в общей сложности в этом году планируем обновить порядка 15-18% карет скорой помощи. Помимо этого, важно, чтобы персонал был оснащен средствами индивидуальной защиты. Сейчас они есть в наличии, будем своевременно пополнять запасы», – подчеркнул он.



Напомним, на сегодня в Пермском крае зафиксировано 32 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 2 человека умерли, 3 – выздоровели, на лечении – 25 человек, на карантине дома – 4695 человек.

© «Вечерние ведомости»