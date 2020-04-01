Пермячка представит Россию на мировом чемпионате WorldSkills в 2021 году

17:28 | 7.04.2020

Оператор станков с программным управлением ПАО «Протон-ПМ» Анастасия Башкирцева прошла отборный этап и представит Россию на мировом первенстве WorldSkills.



Показательная тренировка в формате отбора по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» прошла на базе академии DMG MORI с 15 по 27 марта в Москве. Участники разрабатывали управляющие программы по предложенным чертежам и изготавливали детали на оборудовании. При подведении итогов учитывались и предыдущие выступления, в том числе отборочные. Кроме того оценивались такие качества участников, как обучаемость, исполнительность, самостоятельность, организованность. Результаты оценивали эксперты — участники международных чемпионатов. Дальнейшую подготовку к первенству продолжат трое из шести участников, включая Анастасию Башкирцеву.



«Чем дальше я прохожу, тем больше чувствуется конкуренция. Все участники много тренируются, непрерывно совершенствуя своё мастерство. На протяжении двух недель, с 9 утра до 6 вечера, мы выполняли задания. Конечно, испытывала небольшой психологический дискомфорт – всё-таки другой город, новые люди, но справилась и прошла дальше. Продолжу подготовку в Центре дуального образования предприятия под руководством моих наставников», – отмечает Анастасия Башкирцева.



Напомним, что с 11 по 15 февраля в Перми прошел VI Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы Пермского края» (WorldSkills Russia). В конкурсе участвовало более 400 студентов профессиональных образовательных учреждений. Анастасия Башкирцева вошла в расширенный состав сборной России для участия в мировом первенстве по профессиональному мастерству в конце 2019-го. Тогда она показала лучший результат в своей компетенции среди 14 участников, в числе которых были победители и призёры национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).



В рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным, к концу 2024 года в Пермском крае будет оснащено современным оборудованием не менее 50 мастерских, а в половине техникумов и колледжей внедрена итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена. Это позволит модернизировать профессиональное образование, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ.



Отметим, в свои 19 лет Анастасия Башкирцева уже стала победительницей регионального чемпионата «Молодые профессионалы Пермского края», отраслевого чемпионата «Молодые профессионалы Роскосмоса» и национального чемпионата сквозных рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech 2019. Девушка работает в Центре дуального образования ПАО «Протон-ПМ». Здесь же, при участии опытных наставников, сертифицированных экспертов WorldSkills – руководителя центра Антона Пономарёва и мастера производственного обучения Александра Куклина – она совершенствовала своё профессиональное мастерство и готовилась к первенствам.

© «Вечерние ведомости»