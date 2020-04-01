Пермь: новости дня
17:28 | 7.04.2020
Пермячка представит Россию на мировом чемпионате WorldSkills в 2021 году
Показательная тренировка в формате отбора по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» прошла на базе академии DMG MORI с 15 по 27 марта в Москве. Участники разрабатывали управляющие программы по предложенным чертежам и изготавливали детали на оборудовании. При подведении итогов учитывались и предыдущие выступления, в том числе отборочные. Кроме того оценивались такие качества участников, как обучаемость, исполнительность, самостоятельность, организованность. Результаты оценивали эксперты — участники международных чемпионатов. Дальнейшую подготовку к первенству продолжат трое из шести участников, включая Анастасию Башкирцеву.
«Чем дальше я прохожу, тем больше чувствуется конкуренция. Все участники много тренируются, непрерывно совершенствуя своё мастерство. На протяжении двух недель, с 9 утра до 6 вечера, мы выполняли задания. Конечно, испытывала небольшой психологический дискомфорт – всё-таки другой город, новые люди, но справилась и прошла дальше. Продолжу подготовку в Центре дуального образования предприятия под руководством моих наставников», – отмечает Анастасия Башкирцева.
Напомним, что с 11 по 15 февраля в Перми прошел VI Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы Пермского края» (WorldSkills Russia). В конкурсе участвовало более 400 студентов профессиональных образовательных учреждений. Анастасия Башкирцева вошла в расширенный состав сборной России для участия в мировом первенстве по профессиональному мастерству в конце 2019-го. Тогда она показала лучший результат в своей компетенции среди 14 участников, в числе которых были победители и призёры национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
В рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным, к концу 2024 года в Пермском крае будет оснащено современным оборудованием не менее 50 мастерских, а в половине техникумов и колледжей внедрена итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена. Это позволит модернизировать профессиональное образование, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ.
Отметим, в свои 19 лет Анастасия Башкирцева уже стала победительницей регионального чемпионата «Молодые профессионалы Пермского края», отраслевого чемпионата «Молодые профессионалы Роскосмоса» и национального чемпионата сквозных рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech 2019. Девушка работает в Центре дуального образования ПАО «Протон-ПМ». Здесь же, при участии опытных наставников, сертифицированных экспертов WorldSkills – руководителя центра Антона Пономарёва и мастера производственного обучения Александра Куклина – она совершенствовала своё профессиональное мастерство и готовилась к первенствам.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
19:54 | 7.04.2020
В Прикамье выздоровел еще один пациент с коронавирусом
19:28 | 7.04.2020
МЧС вновь предупреждает свердловчан о сильном ветре и осадках
17:55 | 7.04.2020
Виновным в гибели четырех человек при обрушении кровли на МЗиК в Екатеринбурге дали условные сроки
17:30 | 7.04.2020
С челябинцев не будут взимать штрафы за неоплату коммунальных услуг
17:25 | 7.04.2020
«Горьковка» приглашает пермяков на виртуальную выставку
17:02 | 7.04.2020
МегаФон запустил для уральских школьников курсы подготовки к ЕГЭ
16:54 | 7.04.2020
Уточнены сроки весеннего призыва в Прикамье
16:32 | 7.04.2020
В Екатеринбурге предстоит перераспределение трат бюджетных денег
16:16 | 7.04.2020
Администрация Перми предоставит предпринимателям отсрочку по аренде за пользование муниципальным имуществом
15:48 | 7.04.2020
На Среднем Урале 15-летнему подростку грозит пять лет лишения свободы за угон автомобиля
15:45 | 7.04.2020
Отделение Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю: назначим пенсию по телефонному звонку
15:20 | 7.04.2020
Более 10 малых текстильных предприятий Прикамья перепрофилировались под пошив масок
14:58 | 7.04.2020
На Урал идет хорошая погода
14:58 | 7.04.2020
В Перми пройдет единовременная сплошная дератизация
14:17 | 7.04.2020
Свердловчане будут платить за электроэнергию по обычным нормативам, несмотря на карантин. На их защиту встал депутат Госдумы
14:00 | 7.04.2020
Медицинский персонал Прикамья получит дополнительные выплаты за работу в период пандемии коронавируса
14:00 | 7.04.2020
В Екатеринбурге на месяц закрыли детсад, нарушивший Указ президента
13:32 | 7.04.2020
Плохо пошутила: уралец получил 11 лет «строгача» за убийство женщины
13:19 | 7.04.2020
Три свердловских города получили новые машины скорой помощи
13:11 | 7.04.2020
Одно заявление вместо двух: в Прикамье упростили направление маткапитала на погашение ипотеки
12:59 | 7.04.2020
В Москве от COVID-19 вылечились 222 пациента