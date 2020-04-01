Пермь: новости дня
17:25 | 7.04.2020
«Горьковка» приглашает пермяков на виртуальную выставку
Отдел редких книг «Горьковки» подготовил музыкальный видеоролик-выставку «Старообрядческая книга конца XVIII-нач. XIX вв.». Старообрядческая книга - довольно широкое понятие, туда входят как «дониконовские» издания, так и переписанные или переизданные те же издания и произведения писателей-старообрядцев. Книжные собрания старообрядцев занимают особое место в сохранении культурных традиций и исторической памяти. С середины XVII по начало XVIII вв. в старообрядческой среде происходило накопление книг, складывались общинные библиотеки, сохранялась средневековая книжная традиция. В библиотеках старообрядцев преобладали церковно-нравоучительные книги: сочинения отцов церкви, сборники житий, поучения, апокрифы.
В XVII веке особой популярностью пользовались «Великое Зерцало», богородичные легенды Звезды Пресветлой, риторики Стефана Яворского (1658-1722) и Феофана Прокоповича (1681-1736). Литературные интересы старообрядцев были связаны в основном с текстами и изданиями Московской Руси, а по замечанию русского историка и публициста Н. И. Костомарова (1817-1885) «Раскол гонялся за стариною, старался как бы точнее держаться старины , но раскол был явление новой, а не древней жизни».
Видеовыставка на сайте «Горьковки» https://www.gorkilib.ru/events/vystavka-staroobryadcheskaya-kniga-kontsa-xviii-nachala-xix-vv- и на YouTube-канале https://www.youtube.com/watch?v=LC6jq9SjNzk&feature=emb_logo.
© «Вечерние ведомости»
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