«Горьковка» приглашает пермяков на виртуальную выставку

17:25 | 7.04.2020

Пермская краевая библиотека имени Горького продолжает в онлайн-формате рассказывать об изданиях из своих фондов.



Отдел редких книг «Горьковки» подготовил музыкальный видеоролик-выставку «Старообрядческая книга конца XVIII-нач. XIX вв.». Старообрядческая книга - довольно широкое понятие, туда входят как «дониконовские» издания, так и переписанные или переизданные те же издания и произведения писателей-старообрядцев. Книжные собрания старообрядцев занимают особое место в сохранении культурных традиций и исторической памяти. С середины XVII по начало XVIII вв. в старообрядческой среде происходило накопление книг, складывались общинные библиотеки, сохранялась средневековая книжная традиция. В библиотеках старообрядцев преобладали церковно-нравоучительные книги: сочинения отцов церкви, сборники житий, поучения, апокрифы.



В XVII веке особой популярностью пользовались «Великое Зерцало», богородичные легенды Звезды Пресветлой, риторики Стефана Яворского (1658-1722) и Феофана Прокоповича (1681-1736). Литературные интересы старообрядцев были связаны в основном с текстами и изданиями Московской Руси, а по замечанию русского историка и публициста Н. И. Костомарова (1817-1885) «Раскол гонялся за стариною, старался как бы точнее держаться старины , но раскол был явление новой, а не древней жизни».



Видеовыставка на сайте «Горьковки» https://www.gorkilib.ru/events/vystavka-staroobryadcheskaya-kniga-kontsa-xviii-nachala-xix-vv- и на YouTube-канале https://www.youtube.com/watch?v=LC6jq9SjNzk&feature=emb_logo.

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