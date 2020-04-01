Уточнены сроки весеннего призыва в Прикамье

16:54 | 7.04.2020

В соответствии с Указом президента Российской Федерации от 30 марта 2020 г. № 232 призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, проводится с 1 апреля по 15 июля.



Призыву на военную службу подлежит 135 тысяч человек.



Все плановые мероприятия, связанные с призывом и отправкой граждан в войска (силы), будут проведены установленным порядком в сроки, скорректированные с учетом выполнения комплекса мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной инфекции.



Отправки призывников со сборных пунктов субъектов Российской Федерации спланированы после 20 мая 2020 г.

© «Вечерние ведомости»