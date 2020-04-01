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14:58 | 7.04.2020

В Перми пройдет единовременная сплошная дератизация

Тотальная обработка от грызунов пройдет во всех жилых и нежилых домах, учреждениях образования, культуры, здравоохранения, рынках, магазинах, парках, скверах, городских лесах, рядом с теплотрассами и тепловыми пунктами.

С 20 апреля по 20 мая все учреждения города примут участие в единовременной обработке от грызунов. В этот период обработке подвергнутся все жилые дома, нежилые здания, школы, детские сады, учреждения культуры, больницы, парки, скверы, полигон ТКО, центральные тепловые пункты, теплотрассы, городские леса. Дератизация должна быть проведена в этот период независимо от даты предыдущей обработки.

Как рассказали в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми, сейчас администрациями районов города проведен мониторинг заключения договоров на дератизацию. По действующему законодательству управляющие компании, ТСЖ, организации и предприятия должны регулярно проводить дератизацию, перекрывать доступ грызунам в подвалы и к мусорокамерам жилых домов. Также должен быть обеспечен своевременный вывоз бытовых отходов.

В случае отказа управляющих организаций присоединиться к сплошной обработке от грызунов, Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края будет применять к ним меры административного воздействия. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, нарушение лицензионных требований влечет наложение штрафа на юридических лиц от 300 до 350 тысяч рублей. Также о сроках проведения единовременной дератизации оповещены ресурсоснабжающие организации, торговые объекты и промышленные предприятия.

В районных администрациях начали работать «горячие линии», куда жители могут сообщать о некачественной уборке контейнерной площадки, незаконных свалках и замеченных грызунах.

Телефоны «горячих линий»:

Дзержинский район – 246-58-87, 246-61-37;

Индустриальный район – 227-94-14;

Кировский район – 205-62-18, 205-62-20;

Ленинский район – 212-33-74, 212-34-60;

Мотовилихинский район – 260-37-77;

Орджоникидзевский район – 263-46-80;

Свердловский район– 244-40-13;

Новые Ляды – 295-86-46, 295-85-82.

© «Вечерние ведомости»

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