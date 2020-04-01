Пермь: новости дня
13:16 | 7.04.2020
Роспотребнадзор рассказал о вновь выявленных случаях коронавируса в Прикамье
Как поясняют в минздраве, рост заболевших связан с «накопленным эффектом» проведения анализов. Тесты были отправлены в федеральные лаборатории в разное время, а результаты вернули единовременно. В Пермском крае увеличился охват тестируемых. С 3 апреля исследования на коронавирусную инфекцию начали проводить в лаборатории Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями и лаборатории краевой инфекционной больницы. До этого анализы проводились только в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае». Как поясняют медики, количество выявляемых заболевших напрямую зависит от объема проводимых анализов.
Глава Пермского края Дмитрий Махонин в обращении к жителям обозначал: «В настоящее время количество выявленных больных коронавирусной инфекцией находится в прямой зависимости от объема проводимых в крае исследований. Чем больше мы проведем исследований, тем больше мы активно выявим случаев коронавирусной инфекции. К этой статистике надо быть готовыми. Хорошо это или плохо? Однозначно хорошо! Потому что это позволит нам быстрее начать лечение людей, изолировать их, чтобы очаг заболевания не распространялся дальше. Это очень важно. Это позволит нам быстрее переломить ситуацию».
Напомним, лаборатории краевого минздрава поступило 2800 новых тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции, при использовании которых значительно сокращается срок проведения анализов. По оценкам медиков, увеличение количества тестов приведет к повышению качества выявляемости заболевших COVID-19 в Прикамье. Общее число выявленных заболеваний в Прикамье - 32, 2 человека умерло, 5 – выздоровело, дома на карантине — 4 695.
© «Вечерние ведомости»
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