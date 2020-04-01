Одно заявление вместо двух: в Прикамье упростили направление маткапитала на погашение ипотеки

13:11 | 7.04.2020

Заявление о распоряжении средствами материнского семейного капитала (МСК) на погашение ипотеки в Пермском крае можно подавать непосредственно в банк, в котором открывается кредит. Соответствующее соглашение подписали управляющий Отделением пенсионного фонда России по Пермскому краю Станислав Аврончук и управляющий пермским отделением ПАО Сбербанк Константин Подвальный.



Это позволит упростить процедуру распоряжения материнским капиталом на самое востребованное у семей направление – улучшение жилищных условий с привлечением кредитных средств. Вместо двух обращений – в банк и Пенсионный фонд – семье достаточно обратиться только в банк, где одновременно оформляется кредит и подается заявление на погашение кредита или уплату первого взноса средствами МСК.



Работа по заключению соглашений о сотрудничестве с банками Отделением была начата после опубликования в марте соответствующих изменений, внесенных в Федеральное законодательство о материнском капитале. Соглашение со Сбербанком является первым, но в ближайшее время планируется заключение таких соглашений и с другими банками, расположенными на территории Прикамья.



Отметим, с начала действия программы поддержки семей, имеющих детей, 42,2 тыс. семей Прикамья направили средства материнского капитала на улучшение жилищных условий с привлечением кредитных средств. На эти цели потрачено 17,4 млрд рублей.

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