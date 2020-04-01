В городских лесах Перми начались противопожарные дежурства

12:55 | 7.04.2020

Для лесничих составлены графики дежурств и маршруты обходов. Во время действия режима полной самоизоляции специалисты Пермского городского лесничества продолжают работу по профилактике нарушений в зеленых массивах Перми.



Обходы и объезды по территориям пермских городских лесов проводятся с учетом всех необходимых мер по профилактике коронавируса. Лесничие следят за пожарной обстановкой, ведут мониторинг высыхания травы. Кроме того, специалисты Пермского городского лесничества выявляют нарушения: рубку деревьев, разжигание костров вне специально оборудованных мест, складирование мусора. Лесничие контролируют и работу подрядчиков по уборке мусора из городских лесов.



После таяния снега и установления сухой погоды в лесах Перми начнется противоклещевая обработка. В этом году акарицидной обработке подлежит почти 700 га леса, столько же планируется обработать повторно в начале июня. Также после установления сухой погоды будут обработаны другие зеленые массивы города: парки, скверы, кладбища.



Специалисты Пермского городского лесничества напоминают: при необходимости посещения зеленых массивов города нужно надевать как можно более закрытую одежду и пользоваться аэрозолями от клещей. Во время и после посещения зеленых зон обязателен регулярный и внимательный осмотр.



Напомним, городские леса занимают почти половину территории Перми, что делает наш город одним из самых зеленых в России. По подсчетам специалистов, в лесах Перми более 100 миллионов деревьев. Также здесь выделены отдельные участки, имеющие особое природоохранное, эстетическое, культурное и рекреационное значение. Это особо охраняемые природные территории (ООПТ), для которых устанавливаются специальные режимы охраны и использования. Общая площадь ООПТ города составляет более 12 тысяч га, это более 15% от площади всей Перми. Сейчас в городе насчитывается 21 ООПТ: 19 ООПТ местного значения и 2 ООПТ регионального значения. В 2019 году в рамках нацпроекта «Экология» на территории города были созданы 2 новые ООПТ – охраняемые ландшафты «Долина реки Гайвы» и «Русская тайга».

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