В Прикамье зафиксировано 11 новых случаев коронавируса

12:44 | 7.04.2020

Федеральный оперштаб опубликовал статистику за сутки. В Пермском крае подтверждено 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Эти пациенты находятся в изоляции, их контакты установлены, контактные лица тоже сдали тесты.



Всего за сутки в РФ подтверждено 1154 новых случая, 11 человек умерли, выздоровели 88 жителей России.

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