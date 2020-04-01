В Пермском крае принято решение перенести весенний призыв

12:31 | 7.04.2020

Начало призывной кампании сдвигается в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе. Дата начала призыва назначена на 13 апреля.



По словам военного комиссара Пермского края Анатолия Мочалкина, призывные комиссии начнут работу после решения штаба Центрального военного округа и будут проводить медицинские осмотры и профотбор призывников, соблюдая все меры безопасности, используя средства индивидуальной защиты. Также переносятся и сроки отправки новобранцев в войска. Ориентировочная дата – 20 мая.



Весенний призыв в Пермском крае пополнит ряды Вооруженных сил РФ на две тысячи молодых людей. Согласно разнарядке, большая часть призывников отправится служить в сухопутные войска. Оставшуюся часть новобранцев отправят служить в войска ракетно-стратегического назначения, воздушно-космические войска, а также военно-морской флот.



«Перед отправкой к месту службы по разнарядке новобранцы прибывают в Пермский краевой сборный пункт. Здесь их обеспечивают форменной одеждой, оформляют персональные электронные карты, а также банковские (для начисления денежного довольствия)», — рассказал Анатолий Мочалкин. «На территории сборного пункта имеются все условия для централизованного прохождения медосмотра, в случае необходимости - дообследования, а также психологического обследования. Кроме того, старшие убывающих команд познакомят новобранцев с Уставом воинской службы».

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