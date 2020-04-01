В Перми начали обрабатывать дезинфицирующим составом парки и скверы

12:26 | 7.04.2020

По поручению главы Перми Дмитрия Самойлова подрядчики активизировали весенние уборочные работы. Действующий в городе режим полной самоизоляции позволяет выполнить существенный объем работ уже сейчас, в том числе – по дезинфекции городских улиц, парков и скверов.



После зимы порядок наводится во всех районах города. Так, в Ленинском районе подрядчик приступил к уборке в парках и скверах. Очистка производится как механизированным способом, так и ручным. В центре уже начали приводить в порядок все кварталы эспланады, верхнюю и нижнюю части набережной, территорию Соборной площади. Перед подрядной организацией стоит задача привести в порядок малые архитектурные формы – скамейки, урны, узкие дорожки. Такие работы будут проведены на всех объектах озеленения Ленинского района. При проведении уборки производится обработка, в том числе с применением специальных дезинфицирующих средств.



В Индустриальном районе также ведется комплексная уборка территории, продолжаются работы по санитарной обрезке деревьев и кустарников, живых изгородей, уборке мусора. Подрядчик приступает к очистке от грязи, обработке малых архитектурных форм с использованием дезинфицирующих средств. Затем скамейки и урны будут при необходимости ремонтировать и красить. Кроме того, будут очищать газоны и клумбы от мусора, а также проведут механизированную и ручную обработку клумб и цветников, чтобы подготовить их к предстоящим посадкам цветочных культур. В районе продолжается мойка остановочных павильонов, ограждений, бортовых камней со специальным дезинфицирующим раствором. Подрядные организации уже вымыли ограждения на улицах Мира, 9 Мая, бортовые камни вдоль шоссе Космонавтов. На улицах района работают поливомоечные машины – ведется мойка и обработка проезжей части также со специальным дезинфицирующим средством.



В Орджоникидзевском районе подрядчик тоже использует спецсредство для противовирусной обработки объектов озеленения и инженерных сооружений. Например, проведена обработка подвесного моста, который соединяет микрорайоны Молодежный и КамГЭС, моста на улице Амбарной и сквера у Дворца культуры им. Пушкина. Сейчас ведется обработка объектов на правобережной части района.

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