Число выздоровевших от коронавируса в Прикамье увеличилось до пяти

12:20 | 7.04.2020

Из работающего отделения краевой инфекционной больницы выписали еще двух пациентов. Самочувствие переболевших - удовлетворительное. Они отпущены домой.



6 апреля из краевой инфекционной больницы выписали двух пациентов. По информации минздрава, пермяки здоровы, чувствуют себя удовлетворительно.



«На сегодняшний день отделение для пациентов с коронавирусной инфекцией работает. Мы принимаем пациентов с подтвержденными результатами по коронавирусной инфекции, а также осуществляется плановая выписка больных при получении серии отрицательных мазков. Большинство пациентов отделения сейчас находятся в удовлетворительном состоянии. На сегодня выписано пять пациентов, из них один пациент был выписан 1 апреля, два пациента - 2 апреля и 6 апреля - еще два пациента. Все они были отпущены домой с клиническим выздоровлением», - сообщила врач-инфекционист ГБУЗ ПК ПККИБ Екатерина Эйрих.



Общее число выявленных заболеваний в Прикамье - 21, 2 человека умерло, пять – выздоровело.

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