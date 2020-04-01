В Перми уже проведен текущий ремонт более 8 тысяч квадратных метров дорог

18:03 | 6.04.2020

Действующий в городе режим полной самоизоляции позволяет подрядчикам активнее вести ремонт дорожного покрытия, пока количество машин значительно снижено. Около 6 тысяч кв. метров дорог отремонтировано литым асфальтобетоном, более 2 тысяч кв. метров – горячим асфальтом.



Период экспресс-ремонта с применением литого асфальтобетона подходит к концу, с начала марта им было отремонтировано около 6 тысяч кв. метров дорог. Установившаяся в городе теплая погода позволила приступить и к работам с горячим асфальтобетоном. Кроме того, в связи с введением на территории Перми режима полной самоизоляции снизилось количество автотранспорта на дорогах, что также позволяет увеличить объем работ.



Всего с конца марта в разных районах горячим асфальтом отремонтировано уже более 2 тысяч кв. метров дорог. Так, в Свердловском районе подрядчики проводили ремонт с применением горячего асфальта на улицах Газеты Звезда, Островского, Тихой. В ближайшее время начнутся работы на улицах Хлебозаводской и Козьмы Минина.



В Мотовилихинском районе ремонт улично-дорожной сети с применением горячего асфальта прошел на улицах Аркадия Гайдара, Лякишева, Звонарева, Кунгурской, Национальной, Лифанова, Самаркандской, Сельскохозяйственной, Грибоедова, проспекте Октябрят.



В Дзержинском районе ремонт проведен на улице Маяковского, в районе дома №35. В Кировском районе подрядчик сосредоточился на ремонте улиц Кировоградской, Вольской, Адмирала Ушакова. В Орджоникидзевском районе горячим асфальтом отремонтировали улицы Черняховского, Генерала Доватора, Ольховскую, Ракитную.



Качество ремонта контролируют специалисты МКУ «Благоустройство районов». Ежедневно они проводят мониторинг состояния дорог в районе. Постоянно формируется новый маршрут работ для того, чтобы проводить ремонт улично-дорожной сети района там, где это требуется.



Напомним, в 2020 году запланирован ремонт 25 объектов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также по проекту «Малые дела». Продолжатся крупные реконструкции улиц Героев Хасана, Революции, Крупской, капитальный ремонт Комсомольского проспекта. Начнутся масштабные работы на улицах Краснополянской и Карпинского. Всего в этом году объем дорожного ремонта вновь составит порядка 1 миллиона квадратных метров покрытия, в том числе более 300 тысяч кв. метров покрытия обновят в рамках текущего ремонта. Долгосрочная цель – увеличить показатель доли дорог, отвечающих нормативным требованиям, до 85% к 2024 году.

© «Вечерние ведомости»