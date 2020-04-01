Пермь: новости дня
18:03 | 6.04.2020
В Перми уже проведен текущий ремонт более 8 тысяч квадратных метров дорог
Период экспресс-ремонта с применением литого асфальтобетона подходит к концу, с начала марта им было отремонтировано около 6 тысяч кв. метров дорог. Установившаяся в городе теплая погода позволила приступить и к работам с горячим асфальтобетоном. Кроме того, в связи с введением на территории Перми режима полной самоизоляции снизилось количество автотранспорта на дорогах, что также позволяет увеличить объем работ.
Всего с конца марта в разных районах горячим асфальтом отремонтировано уже более 2 тысяч кв. метров дорог. Так, в Свердловском районе подрядчики проводили ремонт с применением горячего асфальта на улицах Газеты Звезда, Островского, Тихой. В ближайшее время начнутся работы на улицах Хлебозаводской и Козьмы Минина.
В Мотовилихинском районе ремонт улично-дорожной сети с применением горячего асфальта прошел на улицах Аркадия Гайдара, Лякишева, Звонарева, Кунгурской, Национальной, Лифанова, Самаркандской, Сельскохозяйственной, Грибоедова, проспекте Октябрят.
В Дзержинском районе ремонт проведен на улице Маяковского, в районе дома №35. В Кировском районе подрядчик сосредоточился на ремонте улиц Кировоградской, Вольской, Адмирала Ушакова. В Орджоникидзевском районе горячим асфальтом отремонтировали улицы Черняховского, Генерала Доватора, Ольховскую, Ракитную.
Качество ремонта контролируют специалисты МКУ «Благоустройство районов». Ежедневно они проводят мониторинг состояния дорог в районе. Постоянно формируется новый маршрут работ для того, чтобы проводить ремонт улично-дорожной сети района там, где это требуется.
Напомним, в 2020 году запланирован ремонт 25 объектов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также по проекту «Малые дела». Продолжатся крупные реконструкции улиц Героев Хасана, Революции, Крупской, капитальный ремонт Комсомольского проспекта. Начнутся масштабные работы на улицах Краснополянской и Карпинского. Всего в этом году объем дорожного ремонта вновь составит порядка 1 миллиона квадратных метров покрытия, в том числе более 300 тысяч кв. метров покрытия обновят в рамках текущего ремонта. Долгосрочная цель – увеличить показатель доли дорог, отвечающих нормативным требованиям, до 85% к 2024 году.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
19:31 | 6.04.2020
В Свердловской области ожидается сильный ветер
18:30 | 6.04.2020
В екатеринбургские больницы поступят 23 новых аппарата ИВЛ
18:20 | 6.04.2020
В Екатеринбурге закрылось движение по улице Белореченской
17:59 | 6.04.2020
Свердловские пенсионеры досрочно получат выплаты за апрель
17:57 | 6.04.2020
Жители Прикамья могут заплатить за вывоз мусора в течение года
17:47 | 6.04.2020
На Среднем Урале могут ввести штраф за несоблюдение самоизоляции
17:29 | 6.04.2020
Пермский производитель Baseg предлагает многоразовые маски
17:04 | 6.04.2020
Свердловские учителя и школьники столкнулись с проблемами в дистанционном обучении
16:33 | 6.04.2020
Участники «Молодежки ОНФ» побывали в пермском кардиоцентре, который примет пациентов с коронавирусом
16:24 | 6.04.2020
На ремонт Баранчинского тракта потратят более 5 миллионов рублей
16:24 | 6.04.2020
Пермяки смогут самоизолироваться на дачах
16:11 | 6.04.2020
Пермские МФЦ будут выдавать документы на дому
16:04 | 6.04.2020
Пенсионный фонд Прикамья проведет прямую линию
15:59 | 6.04.2020
В период карантина в Екатеринбурге снизилось количество ДТП
15:58 | 6.04.2020
В Прикамье за нарушение специального режима приостановлена деятельность 25 объектов
15:13 | 6.04.2020
Игорь Сапко: Потребность в донорской крови сейчас очень высока
15:05 | 6.04.2020
В Перми с наступлением теплой погоды возобновилось обустройство тротуаров на Компросе
15:00 | 6.04.2020
В Прикамье готовится второй пакет мер поддержки для бизнеса
14:52 | 6.04.2020
В ОМВД Алапаевска назначили нового начальника
14:40 | 6.04.2020
Малообеспеченным семьям Прикамья продолжат выдачу продуктовых наборов до окончания режима полной изоляции
14:29 | 6.04.2020
В ЕГД заработала горячая линия для местных жителей
14:22 | 6.04.2020
Начало недели в Перми будет холодным
14:09 | 6.04.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге резко понизился
13:22 | 6.04.2020
Дежурные группы в детсадах Екатеринбурга приняли 195 детей
13:00 | 6.04.2020
Большинство заражённых коронавирусом в Москве младше 65 лет