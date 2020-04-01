Жители Прикамья могут заплатить за вывоз мусора в течение года

17:57 | 6.04.2020

Предпринимателей освободят от платы за вывоз мусора в апреле.



По поручению главы Пермского края Дмитрия Махонина в регионе для жителей введут рассрочку по оплате услуг оператора по обращению с ТКО «Теплоэнерго» сроком на один год. В то же время добросовестный бизнес Прикамья, заключивший договоры на вывоз мусора с «Теплоэнерго», будет освобожден от оплаты услуг оператора на время режима строгой самоизоляции в апреле. Такую поддержку получат порядка 14 тысяч предприятий и индивидуальных предпринимателей.



«Уже сегодня предприятия и индивидуальные предприниматели Прикамья столкнулись с рядом сложностей, в первую очередь, со снижением доходов. Наша задача – поддержать жителей и помочь бизнесу сохранить устойчивость», - пояснил Дмитрий Махонин.



Стоит отметить, что недобросовестные юридические лица, получающие услугу по вывозу отходов, но уклоняющиеся от заключения договоров, не освобождаются от платы. Такие предприятия будут оплачивать коммунальную услугу за весь период с 2019 года с начислением пеней.



Кроме того, жителям Прикамья предоставляется рассрочка на оплату услуг по вывозу отходов сроком на 1 год без начисления пеней. Для того чтобы оформить рассрочку, необходимо написать заявление в свободной форме и отправить его в адрес регионального оператора ПКГУП «Теплоэнерго» по электронной почте info@te.permkrai.ru либо в любое удобное отделение ОАО «КРЦ-Прикамье».



Напомним также, что на время режима самоизоляции всем ресурсоснабжающим организациям, Фонду капитального ремонта, управляющим компаниям региона рекомендовано приостановить начисления штрафов и пеней за оплату услуг ЖКХ.

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