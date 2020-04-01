Пермь: новости дня
17:29 | 6.04.2020
Пермский производитель Baseg предлагает многоразовые маски
Мы в компании “Басег” давно шьём и умеем это делать. Перед нами встала задача помочь преодолеть распространение коронавируса. Чем мы можем помочь - шить защитные маски, которых не хватает всем тем, кто борется с этой страшной пандемией, тем, кто исполняет свои обязанности и обеспечивает нормальные условия жизни для населения, да и просто людям, которые хотят обезопасить себя в сложившихся ситуации.
Для нас важно дать своим сотрудникам материальную поддержку, обеспечить полезной и востребованной работой. Пришлось аврально перестраиваться, создавать новые для нас образцы изделий, оптимизировать модели, выстраивать новые схемы работы. Первая неделя самоизоляции для производства Басег была очень напряженной. Мы вышли на запланированные объёмы пошива масок и готовы делать ещё больше, привлекая швей, которые могут шить дома, давая заработать людям, оставшимся без средств к существованию.
Погружаясь в тему, мы отметили для себя, кроме социальной и медицинской значимости, ещё ряд позитивных моментов. - Экономический. Многоразовые защитные маски помогают сэкономить средства, ведь после 4-5 раз использования они окупаются, и не нужно тратить деньги на покупку все новых и новых одноразовых масок. Для предприятий, рационально относящихся к своим финансам, - несомненная экономия.
- Экологический. Трудно представить, насколько сейчас увеличивается количество мусора за счет одноразовых масок. И не простого мусора, а потенциально опасного, утилизация которого требует ответственного подхода и дополнительных средств. Многоразовые маски решают эту проблему, их нужно во столько раз меньше, сколько дней следует использовать маски. Хлопчатобумажная ткань, из которой сшито наше изделие, экологически безопасна. Для нас это важно!
Текстильные многоразовые маски пермского производителя “Baseg”!
Многие организации сейчас продолжают свою работу и должны обеспечить своих работников индивидуальными средствами защиты.
Компания “Baseg” готова предложить маски по оптовым ценам.
Наше производство отшивает 2 модели масок . Маска 2-х слойная Барьер https://baseg.ru/catalog/odezhda_baseg/shapki/maska_2_kh_sloynaya_barer/
Маска 3-х слойная Барьер https://baseg.ru/catalog/odezhda_baseg/shapki/maska_3_kh_sloynaya_barer/
Наши преимущества:
• Работаем со склада и под заказ
• Курьерская доставка по г.Пермь
Как сделать заказ?
1) Оформить заказ на сайте компании: https://baseg.ru/
2) Отправить запрос на email: basegonline@gmail.com
3) По телефонам: 8(342)212-50-30; 8 (800) 555-90-12
Будьте здоровы, берегите себя и своих близких!
© «Вечерние ведомости»
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