 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Пермь: новости дня


Главная

17:29 | 6.04.2020

Пермский производитель Baseg предлагает многоразовые маски

Все мы столкнулись с новой реальностью, в условиях которой мы должны научиться не просто выживать, а жить полноценной жизнью, общаться, заниматься любимым делом, работать. Да, всё уже изменилось, изменилось на разных уровнях. Вместо крепких рукопожатий и дружеских объятий - улыбка и доброе слово с рекомендованной ВОЗ дистанции. Работа… Кто-то трудится дистанционно, кто-то вообще остался без работы и с непонятными перспективами; многим придется пересмотреть не только схему своего дела, но и погрузиться в совершенно иные сферы.

Мы в компании “Басег” давно шьём и умеем это делать. Перед нами встала задача помочь преодолеть распространение коронавируса. Чем мы можем помочь - шить защитные маски, которых не хватает всем тем, кто борется с этой страшной пандемией, тем, кто исполняет свои обязанности и обеспечивает нормальные условия жизни для населения, да и просто людям, которые хотят обезопасить себя в сложившихся ситуации.

Для нас важно дать своим сотрудникам материальную поддержку, обеспечить полезной и востребованной работой. Пришлось аврально перестраиваться, создавать новые для нас образцы изделий, оптимизировать модели, выстраивать новые схемы работы. Первая неделя самоизоляции для производства Басег была очень напряженной. Мы вышли на запланированные объёмы пошива масок и готовы делать ещё больше, привлекая швей, которые могут шить дома, давая заработать людям, оставшимся без средств к существованию.

Погружаясь в тему, мы отметили для себя, кроме социальной и медицинской значимости, ещё ряд позитивных моментов. - Экономический. Многоразовые защитные маски помогают сэкономить средства, ведь после 4-5 раз использования они окупаются, и не нужно тратить деньги на покупку все новых и новых одноразовых масок. Для предприятий, рационально относящихся к своим финансам, - несомненная экономия.

- Экологический. Трудно представить, насколько сейчас увеличивается количество мусора за счет одноразовых масок. И не простого мусора, а потенциально опасного, утилизация которого требует ответственного подхода и дополнительных средств. Многоразовые маски решают эту проблему, их нужно во столько раз меньше, сколько дней следует использовать маски. Хлопчатобумажная ткань, из которой сшито наше изделие, экологически безопасна. Для нас это важно!

Текстильные многоразовые маски пермского производителя “Baseg”!

Многие организации сейчас продолжают свою работу и должны обеспечить своих работников индивидуальными средствами защиты.

Компания “Baseg” готова предложить маски по оптовым ценам.

Наше производство отшивает 2 модели масок . Маска 2-х слойная Барьер https://baseg.ru/catalog/odezhda_baseg/shapki/maska_2_kh_sloynaya_barer/

Маска 3-х слойная Барьер https://baseg.ru/catalog/odezhda_baseg/shapki/maska_3_kh_sloynaya_barer/

Наши преимущества:

• Работаем со склада и под заказ

• Курьерская доставка по г.Пермь

Как сделать заказ?
1) Оформить заказ на сайте компании: https://baseg.ru/

2) Отправить запрос на email: basegonline@gmail.com

3) По телефонам: 8(342)212-50-30; 8 (800) 555-90-12

Будьте здоровы, берегите себя и своих близких!

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

19:31 | 6.04.2020
В Свердловской области ожидается сильный ветер

19:05 | 6.04.2020
Екатеринбургский департамент образования запустил обучающий проект для детей

18:30 | 6.04.2020
В екатеринбургские больницы поступят 23 новых аппарата ИВЛ

18:20 | 6.04.2020
В Екатеринбурге закрылось движение по улице Белореченской

18:03 | 6.04.2020
В Перми уже проведен текущий ремонт более 8 тысяч квадратных метров дорог

17:59 | 6.04.2020
Свердловские пенсионеры досрочно получат выплаты за апрель

17:57 | 6.04.2020
Жители Прикамья могут заплатить за вывоз мусора в течение года

17:47 | 6.04.2020
На Среднем Урале могут ввести штраф за несоблюдение самоизоляции

17:29 | 6.04.2020
Пермский производитель Baseg предлагает многоразовые маски

17:26 | 6.04.2020
Для свердловских предприятий энергетики и ЖКХ продлили режим повышенной готовности

17:04 | 6.04.2020
Свердловские учителя и школьники столкнулись с проблемами в дистанционном обучении

комментариев: 2

16:40 | 6.04.2020
Тесты зараженных коронавирусом свердловчан перестанут подтверждать в Новосибирске

16:33 | 6.04.2020
Участники «Молодежки ОНФ» побывали в пермском кардиоцентре, который примет пациентов с коронавирусом

16:24 | 6.04.2020
На ремонт Баранчинского тракта потратят более 5 миллионов рублей

16:24 | 6.04.2020
Пермяки смогут самоизолироваться на дачах

16:11 | 6.04.2020
Пермские МФЦ будут выдавать документы на дому

16:04 | 6.04.2020
Пенсионный фонд Прикамья проведет прямую линию

15:59 | 6.04.2020
В период карантина в Екатеринбурге снизилось количество ДТП

15:58 | 6.04.2020
В Прикамье за нарушение специального режима приостановлена деятельность 25 объектов

15:36 | 6.04.2020
В Свердловской области по электронной почте рассылают фейки про коронавирус

15:15 | 6.04.2020
В Первоуральске прокуратура проверяет завод после травмирования работника

15:13 | 6.04.2020
Игорь Сапко: Потребность в донорской крови сейчас очень высока

15:05 | 6.04.2020
В Перми с наступлением теплой погоды возобновилось обустройство тротуаров на Компросе

15:00 | 6.04.2020
В Прикамье готовится второй пакет мер поддержки для бизнеса

14:52 | 6.04.2020
В ОМВД Алапаевска назначили нового начальника

14:42 | 6.04.2020
Куйвашев призвал свердловчан не выходить из дома без крайней необходимости

14:40 | 6.04.2020
Малообеспеченным семьям Прикамья продолжат выдачу продуктовых наборов до окончания режима полной изоляции

14:34 | 6.04.2020
Пермский край готовится к большему выявлению заболевших коронавирусом

14:29 | 6.04.2020
В ЕГД заработала горячая линия для местных жителей

14:22 | 6.04.2020
Начало недели в Перми будет холодным

14:09 | 6.04.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге резко понизился

комментариев: 1

13:40 | 6.04.2020
Премьер-министр РФ Мишустин назвал недопустимым перекрытие границ в регионах

13:24 | 6.04.2020
До недели может сохраняться COVID-19 на использованных марлевых масках

13:22 | 6.04.2020
Дежурные группы в детсадах Екатеринбурга приняли 195 детей

13:00 | 6.04.2020
Большинство заражённых коронавирусом в Москве младше 65 лет

12:39 | 6.04.2020
В Свердловской области ещё четыре человека заразились коронавирусом

комментариев: 7

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Апрель      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 


 