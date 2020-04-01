Пермь: новости дня
16:33 | 6.04.2020
Участники «Молодежки ОНФ» побывали в пермском кардиоцентре, который примет пациентов с коронавирусом
В Пермском крае участники «Молодежки ОНФ» вместе с сотрудниками регионального минздрава побывали в Клиническом кардиологическом диспансере, который переоборудован в инфекционный центр для приема пациентов с коронавирусом. В случае массового потока больных с тяжелой формой пневмонии центр сможет принять 49 человек. Участники «Молодежки ОНФ» совместно с профильными чиновниками проверили готовность больницы:
- Мы подготовили хирургический корпус для приема больных с коронавирусом. Всех пациентов перевели в другие больницы. Отменили плановые операции. Как только поступит первый зараженный, мы перейдем в автономный режим. Весь медперсонал прошел обучение для работы в условиях изоляции. Всем составом мы будем круглосуточно находиться в центре вместе с пациентами. Для сотрудников оборудованы комнаты отдыха и сна, работает столовая. С отделением, в котором будут лежать пациенты, сектор персонала соединён защитным герметичным шлюзом. Мы готовы к любому развитию событий. Как говорится, готовимся к худшему, но надеемся на лучшее, - рассказал главный врач Пермского Клинического кардиологического диспансера Кирилл Прохоров
В медцентре подготовлены сразу три операционных зала. Особенность таких операционных в том, что после вмешательства врачи могут оставить пациента для наблюдения в операционной. Для этого в двух залах оборудованы реанимационные кровати:
- Мы убедились, что врачи Центра находятся в режиме готовности номер 1. И что нам понравилось – так этой настрой главного врача и докторов. Кто-то из врачей даже принёс в больницу беговую дорожку, которую установили прямо рядом с жилыми комнатами. Доктора понимают, что медцентр временно станет для них домом. И пытаются максимально адаптироваться к новым условиям, - поделился впечатлением участник «Молодежки ОНФ» в Пермском крае Дмитрий Варанкин.
Всего на Горячую Линию поступило 51182 обращений. Команда «Молодежки ОНФ» отработала 6529 заявок. Обратиться за помощью можно на Единую горячую Линию ОНФ 8-800-200-34-11.
© «Вечерние ведомости»
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