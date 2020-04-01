 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Пермь: новости дня


Главная

16:33 | 6.04.2020

Участники «Молодежки ОНФ» побывали в пермском кардиоцентре, который примет пациентов с коронавирусом

В 85 регионах России продолжается работа штабов помощи ОНФ пожилым и одиноким людям на самоизоляции. Команда «Молодежки ОНФ» не только помогает в доставке продуктов и лекарств. В Перми участники проверили готовность перепрофилированного центра для пациентов с коронавирусом.

В Пермском крае участники «Молодежки ОНФ» вместе с сотрудниками регионального минздрава побывали в Клиническом кардиологическом диспансере, который переоборудован в инфекционный центр для приема пациентов с коронавирусом. В случае массового потока больных с тяжелой формой пневмонии центр сможет принять 49 человек. Участники «Молодежки ОНФ» совместно с профильными чиновниками проверили готовность больницы:

- Мы подготовили хирургический корпус для приема больных с коронавирусом. Всех пациентов перевели в другие больницы. Отменили плановые операции. Как только поступит первый зараженный, мы перейдем в автономный режим. Весь медперсонал прошел обучение для работы в условиях изоляции. Всем составом мы будем круглосуточно находиться в центре вместе с пациентами. Для сотрудников оборудованы комнаты отдыха и сна, работает столовая. С отделением, в котором будут лежать пациенты, сектор персонала соединён защитным герметичным шлюзом. Мы готовы к любому развитию событий. Как говорится, готовимся к худшему, но надеемся на лучшее, - рассказал главный врач Пермского Клинического кардиологического диспансера Кирилл Прохоров

В медцентре подготовлены сразу три операционных зала. Особенность таких операционных в том, что после вмешательства врачи могут оставить пациента для наблюдения в операционной. Для этого в двух залах оборудованы реанимационные кровати:

- Мы убедились, что врачи Центра находятся в режиме готовности номер 1. И что нам понравилось – так этой настрой главного врача и докторов. Кто-то из врачей даже принёс в больницу беговую дорожку, которую установили прямо рядом с жилыми комнатами. Доктора понимают, что медцентр временно станет для них домом. И пытаются максимально адаптироваться к новым условиям, - поделился впечатлением участник «Молодежки ОНФ» в Пермском крае Дмитрий Варанкин.

Всего на Горячую Линию поступило 51182 обращений. Команда «Молодежки ОНФ» отработала 6529 заявок. Обратиться за помощью можно на Единую горячую Линию ОНФ 8-800-200-34-11.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

19:31 | 6.04.2020
В Свердловской области ожидается сильный ветер

19:05 | 6.04.2020
Екатеринбургский департамент образования запустил обучающий проект для детей

18:30 | 6.04.2020
В екатеринбургские больницы поступят 23 новых аппарата ИВЛ

18:20 | 6.04.2020
В Екатеринбурге закрылось движение по улице Белореченской

18:03 | 6.04.2020
В Перми уже проведен текущий ремонт более 8 тысяч квадратных метров дорог

17:59 | 6.04.2020
Свердловские пенсионеры досрочно получат выплаты за апрель

17:57 | 6.04.2020
Жители Прикамья могут заплатить за вывоз мусора в течение года

17:47 | 6.04.2020
На Среднем Урале могут ввести штраф за несоблюдение самоизоляции

17:29 | 6.04.2020
Пермский производитель Baseg предлагает многоразовые маски

17:26 | 6.04.2020
Для свердловских предприятий энергетики и ЖКХ продлили режим повышенной готовности

17:04 | 6.04.2020
Свердловские учителя и школьники столкнулись с проблемами в дистанционном обучении

комментариев: 2

16:40 | 6.04.2020
Тесты зараженных коронавирусом свердловчан перестанут подтверждать в Новосибирске

16:33 | 6.04.2020
Участники «Молодежки ОНФ» побывали в пермском кардиоцентре, который примет пациентов с коронавирусом

16:24 | 6.04.2020
На ремонт Баранчинского тракта потратят более 5 миллионов рублей

16:24 | 6.04.2020
Пермяки смогут самоизолироваться на дачах

16:11 | 6.04.2020
Пермские МФЦ будут выдавать документы на дому

16:04 | 6.04.2020
Пенсионный фонд Прикамья проведет прямую линию

15:59 | 6.04.2020
В период карантина в Екатеринбурге снизилось количество ДТП

15:58 | 6.04.2020
В Прикамье за нарушение специального режима приостановлена деятельность 25 объектов

15:36 | 6.04.2020
В Свердловской области по электронной почте рассылают фейки про коронавирус

15:15 | 6.04.2020
В Первоуральске прокуратура проверяет завод после травмирования работника

15:13 | 6.04.2020
Игорь Сапко: Потребность в донорской крови сейчас очень высока

15:05 | 6.04.2020
В Перми с наступлением теплой погоды возобновилось обустройство тротуаров на Компросе

15:00 | 6.04.2020
В Прикамье готовится второй пакет мер поддержки для бизнеса

14:52 | 6.04.2020
В ОМВД Алапаевска назначили нового начальника

14:42 | 6.04.2020
Куйвашев призвал свердловчан не выходить из дома без крайней необходимости

14:40 | 6.04.2020
Малообеспеченным семьям Прикамья продолжат выдачу продуктовых наборов до окончания режима полной изоляции

14:34 | 6.04.2020
Пермский край готовится к большему выявлению заболевших коронавирусом

14:29 | 6.04.2020
В ЕГД заработала горячая линия для местных жителей

14:22 | 6.04.2020
Начало недели в Перми будет холодным

14:09 | 6.04.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге резко понизился

комментариев: 1

13:40 | 6.04.2020
Премьер-министр РФ Мишустин назвал недопустимым перекрытие границ в регионах

13:24 | 6.04.2020
До недели может сохраняться COVID-19 на использованных марлевых масках

13:22 | 6.04.2020
Дежурные группы в детсадах Екатеринбурга приняли 195 детей

13:00 | 6.04.2020
Большинство заражённых коронавирусом в Москве младше 65 лет

12:39 | 6.04.2020
В Свердловской области ещё четыре человека заразились коронавирусом

комментариев: 7

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Апрель      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 


 