Пермяки смогут самоизолироваться на дачах

16:24 | 6.04.2020

Краевой оперштаб по инициативе Дмитрия Махонина принял 6 апреля решение разрешить выезд на дачные участки. Таким образом прикамцы смогут сменить место самоизоляции.



Отправиться на дачу разрешается после 00.00 8 апреля. При этом можно воспользоваться только личным автотранспортом.

© «Вечерние ведомости»