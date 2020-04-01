Пермские МФЦ будут выдавать документы на дому

16:11 | 6.04.2020

С 7 апреля специалисты центров «Мои документы» будут выезжать к пермякам для выдачи готовых документов по ранее принятым заявлениям.



В связи с многочисленными обращениями жителей Пермского края, врио губернатора Дмитрий Махонин принял решение о частичном возобновлении работы многофункциональных центров. С 7 апреля в МФЦ будет организовано выездное обслуживание граждан с целью доставки готовых документов.



«Получить документы в рамках выездного обслуживания смогут пермяки, которые обращались в отделения МФЦ до объявления режима самоизоляции, но не успели прийти за результатом. При этом, в первую очередь, речь идет о выдаче жизненно важных документов. Например, по сделкам с недвижимостью», - пояснили в пресс-службе ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ».



В остальных случаях пермяков просят повременить с обращением в многофункциональные центры и дождаться полной отмены режима самоизоляции.



Принимать заявки на выездное обслуживание в call-центре многофункционального центра начнут уже с 6 апреля. Кроме того, специалисты будут информировать заявителей о готовности документов.



Предварительная запись на прием в отделения «Мои документы» осуществляться не будет, поскольку все МФЦ Пермского края остаются закрытыми для посетителей до особого распоряжения главы региона. Меры направлены на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.



В МФЦ напоминают, что многие виды госуслуг пермяки могут получить в электронном виде, не выходя из дома с помощью Единого портала государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru/), электронных сервисов Росреестра и личного кабинета налогоплательщика.



Записаться на выездное обслуживание МФЦ для получения документов можно по телефону: 8-800-550-05-03.

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