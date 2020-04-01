Пермь: новости дня
14:34 | 6.04.2020
Пермский край готовится к большему выявлению заболевших коронавирусом
Об этом доложила на оперштабе по предотвращению распространения коронавируса в Пермском крае министр здравоохранения Оксана Мелехова. Новые тест-системы в количестве 2800 штук поступили в выходные в лабораторию Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями и лабораторию краевой инфекционной больницы. В ближайшие дни ожидается поставка еще 10 тысяч тест-систем.
«Данные тест-системы позволят охватить в первую очередь людей, контактировавших с заболевшими, людей, вернувшихся из-за границы и пожилых людей - с признаками ОРВИ, а также медперсонал, работающий с заболевшими коронавирусной инфекцией, и пациентов с признаками ОРВИ», - пояснила Оксана Мелехова.
На данный момент в крае проведено 8377 исследований. Из них 986 исследований в лабораториях СПИД-центра и инфекционной больницы. В настоящее время по предписанию Роспотребнадзора на домашнем карантине находится 4184 человека.
По словам врачей, получение Пермским краем столь большой партии тестов может помочь порвать эпидемиологические цепочки и таким образом повлиять на профилактику и снижение заболеваемости в крае. «Коронавирусная инфекция не обладает выраженными клиническими признаками. Поэтому даже опытный врач-инфекционист не сможет поставить диагноз без лабораторных исследований. Поэтому на данном этапе особая роль отводится наращиванию объемов охвата тестирования на коронавирусную инфекцию населения Пермского края», - отметил Евгений Сармаметов, руководитель Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД.
Глава Пермского края Дмитрий Махонин обозначил: «В настоящее время количество выявленных больных коронавирусной инфекции находится в прямой зависимости от объема проводимых в крае исследований. Чем больше мы проведем исследований, тем больше мы активно выявим случаев коронавирусной инфекции. К этой статистике надо быть готовыми. Хорошо это или плохо? Однозначно хорошо! Потому что это позволит нам быстрее начать лечение людей, изолировать их, чтобы очаг заболевания не распространялся дальше. Это очень важно. Это позволит нам быстрее переломить ситуацию».
Общее число выявленных заболеваний в Прикамье - 21, 2 человека умерло, три – выздоровело. В специализированных медучреждениях сейчас проходит лечение 33 человека (16 человек с коронавирусом, а также 17 пациентов с признаками ОРВИ и пневмонии, по ним ожидается подтверждение на COVD-19 от федеральных лабораторий).
Напомним, со 2 апреля в Пермском крае введен режим полной самоизоляции. По оценкам министерства территориальной безопасности Пермского края, самоизоляция жителей может сократить темпы распространения коронавируса почти в два раза.
© «Вечерние ведомости»
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