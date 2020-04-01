Начало недели в Перми будет холодным

14:22 | 6.04.2020

Сейчас в столице Прикамья +1 градус, солнечно. Сегодня, 6 апреля, днем в Перми будет около +3°C, ночью – -4°C.



Завтра днем столбик термометра не поднимется выше нуля. В среду, 8 апреля, будет около +1°C. В четверг потеплеет до +5°C. В пятницу будет около +10°C. В выходные, по предварительным прогнозам, в Пермь вновь придет похолодание.

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