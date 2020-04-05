Прикамье принимает участие в проекте «Памяти героев»

10:18 | 6.04.2020

С начала года Пермский край участвует во всероссийском патриотическом проекте «Памяти Героев», который призван в доступном формате донести память о героях Великой Отечественной войны подрастающему поколению. Проект повествует и о тех, кто сражался на фронте, и о тех, кто трудился в тылу.



Участники движения «Волонтеры Победы», представители общественных организаций и активные жители Прикамья записывают видеоматериалы о земляках, получивших награды за подвиги в Великой Отечественной войне. Затем ролики размещаются на YouTube-канале «Памяти Героев» https://www.youtube.com/channel/UCN4hLJbjo3Gk3ut2RztwNJQ/videos. Каждое видео выходит к месяцу, когда родился герой.



Таким образом за этот год жители Прикамья узнают более чем о 250 героях, чьи жизни связаны с регионом. Сейчас доступна информация о 94 героях-соотечественниках. Познакомиться с ней можно и на сайте Центра по реализации проектов в сфере культуры http://center-projects.ru/proekty-i-konkursy/god-pamyati-i-slavy/pamyati-geroev/.



Некоторые фамилии уже знакомы пермякам: так, одна из улиц Перми названа в честь Героя Советского Союза, летчика Анвара Гатауллина, а именем Героя Советского Союза Василия Бачурина названа улица в Кунгуре. За каждой фамилией стоит история подвига. Проект «Памяти Героев» призван поведать об этом подвиге, сохранить живой память поколений.



Напомним, в рамках проекта также запущена народная эстафета. Принять участие в ней может каждый житель Пермского края: нужно записать ролик о подвиге своего родственника во времена Великой Отечественной войны и разместить его в соцсетях с хештегом проекта #ПамятиГероев2020.

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