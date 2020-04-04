Оперштаб Прикамья конкретизировал перечень предприятий, которым разрешено работать в период самоизоляции

20:26 | 5.04.2020

По предложению главы региона жителям можно будет покидать свои дома для ухода за пожилыми родственниками и маломобильными группами.



Состоялось очередное заседание оперштаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции под председательством главы Пермского края Дмитрия Махонина.



На заседании приняты решения, которые закреплены Указом главы региона и вступили в силу после официальной публикации документа. В частности, в соответствии с Указом президента страны Владимира Путина от 2 апреля (продление «нерабочих дней» до 30 апреля), конкретизирован список предприятий и организаций, которые могут осуществлять свою деятельность в период режима полной самоизоляции, установленного в Пермском крае.



Работать могут организации, обеспечивающие эксплуатацию и обслуживание улично-дорожной сети в соответствии с муниципальными и государственными контрактами, а также компании, продающие товары дистанционно, в том числе с доставкой. В этот перечень входят также услуги по приобретению авто- и иных запчастей, сельскохозяйственной техники.



Разрешено работать организациям, оказывающим услуги неотложного характера: отделениям почтовой связи, нотариусам (в случаях, определяемых Нотариальной палатой Пермского края), организациям, предоставляющим финансовые услуги (в первую очередь услуги по расчетам и платежам), а также Пермскому краевому многофункциональному центру. МФЦ может предоставлять государственные и муниципальные услуги дистанционно и на выезде.



Будут работать детские сады и их структурные подразделения для детей работников компаний, деятельность которых не приостановлена.



Глава региона также поручил краевому минпромторгу организовать прием заявок от предприятий, не вошедших в список, но которым необходимо продолжать работу в период распространения коронавируса. В первую очередь это касается компаний, задействованных в исполнении государственного и оборонного заказов. Для этого предприятиям необходимо дистанционно подать заявку в министерство (mintorg@permkray.ru) с обоснованием необходимости осуществления деятельности и обращениями контрагентов о необходимости выполнения работ или оказания услуг, поставки продукции. Подобным образом будут приниматься заявки по предприятиям, подведомственным министерству строительства и министерству транспорта.



Как отметили на заседании оперштаба, все ранее выданные разрешения работникам на передвижение продолжают действовать с учетом требований нового Указа. Каждый работодатель, ранее принявший решение о продолжении работы, должен определиться, в соответствии с какими пунктами Указа он продолжает работать. Если профильный вид деятельности в Указе отсутствует, он должен подать соответствующую заявку в профильное министерство, по которой будет принято индивидуальное решение.



На оперштабе также был расширен перечень факторов, в соответствии с которыми гражданам можно покидать места проживания в период самоизоляции.



Ограничения не распространяются на случаи следования к местам постоянного жительства из мест оказания медицинской помощи, в том числе родильных домов, реабилитации, с санаторно-курортного лечения, из мест работы вахтовым методом, иных мест временного пребывания граждан (при наличии подтверждающих документов). Учтены случаи следования на похороны близкого родственника и обратно (при предъявлении свидетельства либо справки о смерти, ее фотокопии).



Кроме того, жителям Прикамья можно покидать свои дома в случае следования к месту (от места) ухода за больными, лицами старше 65 лет и иными лицами, не способными в силу состояния здоровья обслуживать себя самостоятельно. Разрешение на перемещение в этом случае выдают территориальные органы министерства социального развития Пермского края.

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