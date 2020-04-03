Дмитрий Махонин: «Врачи должны чувствовать себя в безопасности и быть обеспечены всем необходимым»

04:52 | 5.04.2020

Глава Прикамья призвал главврачей не стесняться просить у властей помощи на борьбу с коронавирусом.



4 апреля на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса глава региона Дмитрий Махонин озвучил необходимые изменения в работе медучреждений. Напомним, в течение этой недели Дмитрий Махонин совершил несколько инспекционных выездов в больницы Перми, которые готовятся либо уже принимают заболевших коронавирусом.



Дмитрий Махонин акцентировал внимание на значимости доверия врачей к властям, чтобы они могли смело заявлять о своих потребностях. «Врачи должны чувствовать себя в безопасности и быть обеспечены всем необходимым. Мы должны все привезти и всем обеспечить! Сотовые телефоны нужно? Будем обеспечивать! Средства индивидуальной защиты? Будем обеспечивать! Важно, чтобы главврачи понимали, что они могут нам говорить, например, о недостатке лекарственных препаратов. Некоторые главврачи уже подготовили такие списки – я их передаю в работу, средства на борьбу с коронавирусом нам поступают», – заявил глава региона.



Кроме того, Дмитрий Махонин отметил, что сейчас необходимо более тщательно готовить маршрутизацию пациентов. Речь идет о возможной госпитализации больных коронавирусом с сопутствующими заболеваниями или симптомами. Например, если человек, находясь на карантине, получит травмы, то узкоспециализированные отделения и больницы должны быть готовы принять инфицированного на лечение.



В больницах, которые уже принимают пациентов с коронавирусом, необходимо оборудовать специальные места для сбора использованных средств индивидуальной защиты, а также в порядке приоритета обрабатывать внутренние помещения и прилегающую территорию.



«Необходимо помочь главврачам. Объем работы в больницах сейчас очень большой, главврачи порой не понимают, где взять персонал для уборки помещений. Мы должны подключиться – максимально разгрузить главврачей. Найдите клининговые организации, которые смогут прибрать в больницах», – поручил минздраву Дмитрий Махонин. Эти меры позволят снизить вероятность распространения инфекции.



Помимо этого, важно создать резерв медицинских кадров. Как поясняют в минздраве, сейчас высвободились врачи, которые занимаются медицинской профилактикой. Глава региона отметил, что для них необходимо организовать дистанционные краткосрочные курсы по специализациям, необходимым при выявлении и лечении новой коронавирусной инфекции. При необходимости их можно будет задействовать для наблюдения за больными и их лечения.

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