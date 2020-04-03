Власти Прикамья готовы выплатить 30-процентные авансы господрядчикам

04:28 | 5.04.2020

Власти поддержат малый и средний бизнес Пермского края. Подрядчики по госконтрактам смогут рассчитывать на 30-процентный аванс части закупок в 2020-м и по работам в 2021 году. Поручение минзакупок пересмотреть условия контрактации дал глава Прикамья Дмитрий Махонин.



На авансы по госконтрактам из бюджета Прикамья в ближайшее время, во втором квартале 2020 года, будет направлено 4 млрд руб. После этого представители бизнеса могут получить авансы по контрактам этого года.



На такой вид поддержки смогут рассчитывать сферы общегражданского строительства и дорожного хозяйства, физической охраны, обеспечения горячего питания в социально значимых объектах, автотранспортных услуг, поставок продуктов питания, стирки белья в учреждениях здравоохранения, обслуживания компьютерной техники и др.



«Во втором полугодии нам нужно провести максимальное количество региональных закупок, срок исполнения которых в 2021 году. Тогда подрядные организации будут уверены, что в начале года получат определенную сумму. Эта мера поможет бизнесу грамотно распределить свои силы и ресурсы уже сейчас», - пояснил глава Прикамья.



Аналогичное поручение Дмитрий Махонин дал главам муниципальных образований.



Напомним, Пермский край стал одним из первых регионов России, в котором поддержка предпринимателям закреплена на законодательном уровне. В регионе принят закон о первоочередных мерах поддержки бизнеса в условиях борьбы с коронавирусом. Например, для поддержки арендаторов предлагается стимулировать собственников-арендодателей временно снизить арендную плату. Для этого власти вводят льготу, предусматривающую снижение суммы налога на имущество организаций от кадастровой стоимости для собственников (до 50%) на размер снижения арендной платы для их арендаторов.

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