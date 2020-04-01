В Прикамье тесты на коронавирусную инфекцию начали делать еще в двух лабораториях

18:38 | 3.04.2020

В лаборатории Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями и лаборатории краевой инфекционной больницы приступили к исследованиям на коронавирусную инфекцию. До этого анализы проводились только в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».



На данный момент в крае проведено 5269 исследований на коронавирусную инфекцию. Из них 244 исследования в лабораториях СПИД-центра и инфекционной больницы.



Сейчас власти Прикамья прорабатывают поставку партии лицензированных тест-систем, достаточной для проведения качественных исследований, в том числе лицам, которые отдаленно контактировали с заболевшими.



Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова отметила, что в данных лабораториях будут исследовать, в том числе, пробы материала от здоровых жителей Пермского края, которые вернулись из-за границы. Обращаем особое внимание, что анализы сдаются только по назначению врача.



«Со всеми остальными прибывшими из-за границы и имеющими симптомы ОРВИ работает только Центр гигиены и эпидемиологии, – подчеркнула Оксана Мелехова. – Кроме того, необходимо заострить внимание людей, находящихся на карантине дома, что взаимодействие с медицинскими организациями осуществляется дистанционно, по телефону, забор анализов осуществляется не сразу, а к десятому дню, когда можно фактически точно диагностировать пробудившийся коронавирус».



Эти меры позволят увеличить охват тестированием людей, прибывших из-за границы, а также оперативно получать подтвержденную информацию о подозрительных пробах на коронавирусную инфекцию.



На сегодня в России зарегистрированы 4 отечественные тест-системы, которые могут использоваться для исследований на коронавирусную инфекцию.

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