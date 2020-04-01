Пермь: новости дня
18:19 | 3.04.2020
Пермский эколог в прямом эфире расскажет о наследии городских лесов
Как рассказали в городском управлении по экологии и природопользованию, темой эфира станет «Пермское наследие. Городские леса». Максим Куликов расскажет об истории пермских городских лесов и лесного хозяйства, а также о том, как их охраняют, что для сохранения зеленых легких города может сделать каждый из нас. Трансляцию можно будет посмотреть 4 апреля в 14:00 здесь: https://www.youtube.com/channel/UCSqBRc3-5Dtsrmk_C1pSpLw.
Напомним, городские леса занимают почти половину территории Перми. По данным специалистов, в них насчитывается более 100 миллионов деревьев. Леса не только зеленым кольцом окружают город, но и отдельными массивами располагаются в жилых кварталах.
Пермякам, осознающим важность бережного отношения к природе, важно понимать, как устроены пермские леса. Коренная растительность левобережной части города – смешанные леса, в правобережной части города — леса, в основном, хвойных пород. Хвойные леса занимают 60% площади всех лесов, а лиственные — 40%.
В городских лесах выделены отдельные участки, имеющие особое природоохранное, эстетическое, культурное и рекреационное значение. Это особо охраняемые природные территории (ООПТ), для которых устанавливаются специальные режимы охраны и использования. Общая площадь ООПТ города составляет более 12 тысяч га, это более 15% от площади всей Перми. Сейчас в городе насчитывается 21 ООПТ: 19 ООПТ местного значения и 2 ООПТ регионального значения. В 2019 году в рамках нацпроекта «Экология» на территории города были созданы 2 новые ООПТ – охраняемые ландшафты «Долина реки Гайвы» и «Русская тайга». По подсчетам специалистов, в наших лесах более 100 миллионов деревьев.
Кроме того, специалисты Пермского городского лесничества ведут работу по созданию в зеленых массивах Перми специально оборудованных мест отдыха для разных категорий населения и познавательных экологических троп.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
18:35 | 3.04.2020
В Екатеринбурге вынесли приговор водителю, по вине которого серьезно пострадала женщина
18:31 | 3.04.2020
Особый режим в Свердловской области продлён до 20 апреля
18:19 | 3.04.2020
Пермский эколог в прямом эфире расскажет о наследии городских лесов
17:57 | 3.04.2020
Еще 83 школы Прикамья начнут работать в электронной пермской образовательной системе
17:49 | 3.04.2020
В свердловские больницы завезут кислород для аппаратов ИВЛ
17:03 | 3.04.2020
Брату бывшего резидента «Comedy Club» Максиму Незлобину предъявили обвинение в мошенничестве
16:58 | 3.04.2020
На СвЖД в марте упал пассажиропоток
16:33 | 3.04.2020
На строительной площадке в Екатеринбурге погиб стропальщик
16:11 | 3.04.2020
Свердловская федерация рукопашного боя обеспечила масками «Центр социальной помощи»
15:50 | 3.04.2020
В Екатеринбурге задержали распространителя «уток» про коронавирус
15:34 | 3.04.2020
Инспекторы ГИБДД задержали пьяного свердловчанина на «Оке», отмечающего день рождения дочери
15:27 | 3.04.2020
Глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга проконтролировал работы по дезинфекции жилых домов
15:15 | 3.04.2020
Роспотребнадзор рассказал, как снизить риск заразиться коронавирусом при выходе из квартиры
15:04 | 3.04.2020
«ЭнергосбыТ Плюс» продолжает поддерживать клиентов и списывать пени при оплате долга
14:50 | 3.04.2020
В Екатеринбурге отменили церемонию в честь 100-летия Татарской АССР
14:28 | 3.04.2020
Более половины дорог в Екатеринбурге очищены от грязи
14:15 | 3.04.2020
В Прикамье ухаживающим за маломобильными гражданами разрешат передвижение во время строгой самоизоляции
14:04 | 3.04.2020
Где купить настоящую итальянскую пиццу?
14:03 | 3.04.2020
В РЖД отменили несколько поездов, курсировавших в Екатеринбург
13:47 | 3.04.2020
Парковки в центре Перми будут бесплатными до конца апреля
13:45 | 3.04.2020
В уральской столице задержали подозреваемого в разбойном нападении
13:40 | 3.04.2020
Появилась информация о новом заболевшем в Прикамье
13:24 | 3.04.2020
В Верхней Пышме усилили меры профилактики коронавирусной инфекции
13:01 | 3.04.2020
В Екатеринбурге хулиган запустил камень в автомобиль смотрителя камеры
12:43 | 3.04.2020
В Прикамье выявлен еще один случай заболевания коронавирусом
12:40 | 3.04.2020
На Среднем Урале зафиксировали еще одного зараженного коронавирусом
12:35 | 3.04.2020
В выходные в Перми потеплеет
12:16 | 3.04.2020
В Свердловской области провели 1514 исследований проб на COVID-19