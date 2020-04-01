Пермский эколог в прямом эфире расскажет о наследии городских лесов

18:19 | 3.04.2020

4 апреля в 14:00 начальник отдела лесов и ООПТ управления по экологии и природопользованию администрации Перми Максим Куликов проведет познавательный прямой эфир на видеохостинге «Youtube».



Как рассказали в городском управлении по экологии и природопользованию, темой эфира станет «Пермское наследие. Городские леса». Максим Куликов расскажет об истории пермских городских лесов и лесного хозяйства, а также о том, как их охраняют, что для сохранения зеленых легких города может сделать каждый из нас. Трансляцию можно будет посмотреть 4 апреля в 14:00 здесь: https://www.youtube.com/channel/UCSqBRc3-5Dtsrmk_C1pSpLw.



Напомним, городские леса занимают почти половину территории Перми. По данным специалистов, в них насчитывается более 100 миллионов деревьев. Леса не только зеленым кольцом окружают город, но и отдельными массивами располагаются в жилых кварталах.



Пермякам, осознающим важность бережного отношения к природе, важно понимать, как устроены пермские леса. Коренная растительность левобережной части города – смешанные леса, в правобережной части города — леса, в основном, хвойных пород. Хвойные леса занимают 60% площади всех лесов, а лиственные — 40%.



В городских лесах выделены отдельные участки, имеющие особое природоохранное, эстетическое, культурное и рекреационное значение. Это особо охраняемые природные территории (ООПТ), для которых устанавливаются специальные режимы охраны и использования. Общая площадь ООПТ города составляет более 12 тысяч га, это более 15% от площади всей Перми. Сейчас в городе насчитывается 21 ООПТ: 19 ООПТ местного значения и 2 ООПТ регионального значения. В 2019 году в рамках нацпроекта «Экология» на территории города были созданы 2 новые ООПТ – охраняемые ландшафты «Долина реки Гайвы» и «Русская тайга». По подсчетам специалистов, в наших лесах более 100 миллионов деревьев.



Кроме того, специалисты Пермского городского лесничества ведут работу по созданию в зеленых массивах Перми специально оборудованных мест отдыха для разных категорий населения и познавательных экологических троп.

© «Вечерние ведомости»