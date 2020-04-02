Парковки в центре Перми будут бесплатными до конца апреля

13:47 | 3.04.2020

В соответствии с Указом президента Российской Федерации, неделя с 30 марта по 3 апреля была объявлена нерабочей, теперь нерабочие дни продлены до 30 апреля. В это время парковки в центре для жителей Перми будут бесплатными.



Система платных парковок предполагает, что парковочные места можно занимать бесплатно в выходные и праздничные дни. Согласно Указу президента Владимира Путина «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» до 30 апреля установлены нерабочие дни. В это время парковки в Перми будут бесплатными. Действие абонементов продлится.

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