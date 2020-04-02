Появилась информация о новом заболевшем в Прикамье

13:40 | 3.04.2020

Роспотребнадзор представил результаты анализов жителей регионов страны. Среди них один положительный результат от жителя Пермского края. Новый заболевший – женщина 49 лет. Она вернулась из ОАЭ. Круг контактировавших с ней лиц находится под наблюдением специалистов.



Всего на лечении в инфекционной больнице находится 16 человек, 2 человека умерло и 3 выздоровело, еще 3033 находятся дома на карантине.



Напомним, со 2 апреля в Пермском крае введен режим полной самоизоляции. По оценкам министерства территориальной безопасности Пермского края, самоизоляция жителей может сократить темпы распространения коронавируса почти в два раза.

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