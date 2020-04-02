В Прикамье выявлен еще один случай заболевания коронавирусом

12:43 | 3.04.2020

По сообщению оперштаба, к этому часу за последние сутки в России подтвержден 601 случай заболевания коронавирусом в 32 регионах. Выздоровели за сутки 46 человек, умерли – четверо.



Пермский край принес в статистику вновь выявленных заболевших коронавирусом один случай.

© «Вечерние ведомости»