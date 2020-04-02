В выходные в Перми потеплеет

12:35 | 3.04.2020

Сейчас в столице Прикамья +4 градуса, солнечно. Сегодня, 3 апреля, днем в Перми будет около +6°C, ночью – -1°C.



Завтра воздух прогреется до +8°C, в воскресенье, 5 апреля, будет около +7°C. С понедельника, по предварительным прогнозам, вновь похолодает – днем ожидается около +2°C.

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