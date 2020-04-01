В Перми продезинфицировано более 10,5 тысячи подъездов

18:37 | 2.04.2020

Во время действия режима полной самоизоляции управляющие организации продолжают проводить санитарную обработку подъездов, мусоропроводов и мусорокамер в многоквартирных домах. Также управляющим организациям напоминают о важности обработки ручек и перил в подъездах.



Несмотря на введение в Перми со 2 апреля режима полной самоизоляции, НП «ЖКХ Контроль» совместно с департаментом ЖКХ администрации города продолжают вести мониторинг обработки подъездов в рамках мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции.



В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, общее имущество многоквартирных домов должно содержаться в состоянии, обеспечивающем безопасность жизни и здоровья граждан. По инструкции, подготовленной научно-исследовательским институтом дезинфектологии Роспотребнадзора в целях профилактики и борьбы с инфекциями, вызванными коронавирусами, ответственным лицам необходимо проводить дезинфекцию всех поверхностей в помещениях общего пользования, предназначенных для пребывания граждан в домах, включая входные группы, холлы, лестничные марши и площадки, коридоры, галереи, перила, лифтовые кабины. Обработку поверхностей следует проводить не менее двух раз в день. Особое внимание управляющим организациям следует уделять регулярному проветриванию мест наибольшего скопления жителей в домах, влажной уборке и дезинфекции ручек дверей, перил, поверхностей кнопок лифта, почтовых шкафов и др.



Ранее администрации районов города направили в адрес УК и ТСЖ телефонограммы о необходимости проведения дезинфекции мест общего пользования, стволов мусоропровода и мусороприемных камер.



В результате из 18979 подъездов города уже проведена обработка в 10620, обработан 1261 мусоропровод и 1173 мусорные камеры.



Кроме того, в городском департаменте ЖКХ разработана информационная листовка, которая призывает УК и ТСЖ проводить ежедневную обработку ручек, перил и кнопок лифта, жителей – чаще мыть руки, пользоваться дезинфицирующими средствами, а также с позиции собственников жилых помещений контролировать работу управляющих организаций в части дезинфекции подъездов. Листовка направлена в управляющие организации и ТСЖ для размещения в подъездах и на досках объявлений многоквартирных жилых домов.



По вопросам управления жилищным фондом пермяки могут обращаться в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми по телефонам «горячих линий»: 212-16-12, 212-34-54.

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