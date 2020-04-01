Пермь: новости дня
18:37 | 2.04.2020
В Перми продезинфицировано более 10,5 тысячи подъездов
Несмотря на введение в Перми со 2 апреля режима полной самоизоляции, НП «ЖКХ Контроль» совместно с департаментом ЖКХ администрации города продолжают вести мониторинг обработки подъездов в рамках мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции.
В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, общее имущество многоквартирных домов должно содержаться в состоянии, обеспечивающем безопасность жизни и здоровья граждан. По инструкции, подготовленной научно-исследовательским институтом дезинфектологии Роспотребнадзора в целях профилактики и борьбы с инфекциями, вызванными коронавирусами, ответственным лицам необходимо проводить дезинфекцию всех поверхностей в помещениях общего пользования, предназначенных для пребывания граждан в домах, включая входные группы, холлы, лестничные марши и площадки, коридоры, галереи, перила, лифтовые кабины. Обработку поверхностей следует проводить не менее двух раз в день. Особое внимание управляющим организациям следует уделять регулярному проветриванию мест наибольшего скопления жителей в домах, влажной уборке и дезинфекции ручек дверей, перил, поверхностей кнопок лифта, почтовых шкафов и др.
Ранее администрации районов города направили в адрес УК и ТСЖ телефонограммы о необходимости проведения дезинфекции мест общего пользования, стволов мусоропровода и мусороприемных камер.
В результате из 18979 подъездов города уже проведена обработка в 10620, обработан 1261 мусоропровод и 1173 мусорные камеры.
Кроме того, в городском департаменте ЖКХ разработана информационная листовка, которая призывает УК и ТСЖ проводить ежедневную обработку ручек, перил и кнопок лифта, жителей – чаще мыть руки, пользоваться дезинфицирующими средствами, а также с позиции собственников жилых помещений контролировать работу управляющих организаций в части дезинфекции подъездов. Листовка направлена в управляющие организации и ТСЖ для размещения в подъездах и на досках объявлений многоквартирных жилых домов.
По вопросам управления жилищным фондом пермяки могут обращаться в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми по телефонам «горячих линий»: 212-16-12, 212-34-54.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
19:51 | 2.04.2020
Неравнодушных граждан попросили помочь семье пермской журналистки, погибшей от коронавируса
18:59 | 2.04.2020
Режим нерабочих дней в России продлевается до 30 апреля
18:48 | 2.04.2020
Свердловский агропром продолжает работать в штатном режиме
18:37 | 2.04.2020
В Перми продезинфицировано более 10,5 тысячи подъездов
18:13 | 2.04.2020
Роспотребнадзор Прикамья сообщил подробности о новых выявленных случаях коронавируса
17:56 | 2.04.2020
В Прикамье выписаны двое пациентов, перенесших коронавирус
17:38 | 2.04.2020
В целях безопасности в пермский муниципальный приют для животных ограничен доступ волонтеров
17:31 | 2.04.2020
Следственный комитет и УБЭП провели обыски в администрации Полевского. Задержан брат российского юмориста
17:22 | 2.04.2020
В Кушве двоих свердловчан признали виновными в сбыте небезопасной спиртосодержащей жидкости
17:03 | 2.04.2020
Начальник ОМВД Алапаевска ушел с должности после заседания оперштаба по коронавирусу
16:44 | 2.04.2020
На Среднем Урале загорелся ангар с горюче-смазочными материалами
16:33 | 2.04.2020
Бизнес не поддерживает ограничение времени продажи алкоголя
16:14 | 2.04.2020
Дума Екатеринбурга объявила конкурс для детей
15:58 | 2.04.2020
В Екатеринбурге «опечатали» ещё одного нарушителя карантина
15:31 | 2.04.2020
Дороги Екатеринбурга чистят сотни рабочих
15:25 | 2.04.2020
Пермякам предлагают тренироваться в режиме онлайн
15:09 | 2.04.2020
Жители Прикамья могут получить помощь в период самоизоляции
15:04 | 2.04.2020
Житель Екатеринбурга стал лотерейным миллионером
14:57 | 2.04.2020
К концу недели в Свердловской области потеплеет
14:44 | 2.04.2020
В Екатеринбурге до июня закроют улицу Бехтерева
14:35 | 2.04.2020
В Свердловскую область едет завод по производству медицинских масок