В Прикамье выписаны двое пациентов, перенесших коронавирус

17:56 | 2.04.2020

2 апреля двое выздоровевших жителей Прикамья выписаны из больниц.



Выписанные пациенты – мужчина 43 лет, прибывший из Франции, и женщина 62 лет, которая прибыла из Швейцарии.



Таким образом, выздоровевших пациентов уже трое, на лечении остаются 15.

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